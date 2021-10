De laatste Wondere Vogelwereld

Waarde lezer en liefhebber van de niet-bestaande vogel. Het zal wel even schrikken zijn geweest bij het openslaan van de middenpagina van uw ochtendblad. Niet de, zoals gewoonlijk, prachtige kleurenplaat van een gevederde vriend, maar een afbeelding van het door weer en wind getaande, kalende, warrige hoofd van uw wekelijkse ornithologische verteller. Zoals de kop boven dit stukje reeds verraadt: ik stop met mijn column. Na 57 afleveringen ga ik mij weer richten op het opsporen van de diverse niet-bestaande vogels waarvan ik het bestaan ken, maar die ik nog niet uitvoerig heb bestudeerd, beschreven én gevangen in oliepastel en inkt.

De versoepeling van de coronamaatregelen, mijn dubbele inenting en een geldige QR-code op mijn telefoon, maken het mogelijk om weer reizen door Europa te maken op zoek naar de vogels die reeds lange tijd op mijn waarnemingsverlanglijst staan. Dit zijn onder andere: Zweedse Hõr, Tekenpikker (Wrattenkoning), Ribbelbardijn, Doelmannetje, Smeerkat, Wateraar, Gewone Blankborst, Spaanse Jan, Acrobaatje, Zwartkopgeil, Graat, Krultepel, Pluiskop, Rondkopleeuwtje, Voorndief, Krimpel, Bont Houtje, Bruinstaartmoker, Grote en Kleine Steenvlek, Visbronk, Steenbronk, Zeebronk, Boombronk en Muisbronk en de Kuifoorfluim.

Met name het speuren naar de zeer zeldzame Vleermuisuil, een in de onherbergzame, uitgestrekte oerbossen van Transsylvanië levende nachtvogel, zal een enorme tijdrovende onderneming worden met een zeer kleine slagingskans, daar de enige meldingen van zijn aanwezigheid afkomstig zijn van nogal drankzuchtige, in grote eenzaamheid levende Roemeense schapen- en geitenhoeders.

Beeld O.C.Hooymeijer

Voorts ben ik gevraagd om als algemeen adviseur plaats te nemen in de stuurgroep Ornithologische Ethologie en Aviale mutaties aan de Universiteit van Leuven, waar men in het grootste geheim werkt aan proeven met Koekoeken, teneinde deze vogels via zeer ingewikkelde klonings- en DNA-kruisingstechnieken van hun uiterst irritante gewoonte, om hun eieren in de nesten van kleine waardvogels als Bermfluiter, Meut en Akkertje te leggen, te bevrijden. Ook experimenten om roofvogels als Bloedrug, Bergalbrak en Zwartkopwringer door middel van kruising met noten- en fruitetende Braziliaanse Langstaartpecari’s van hun nogal wrede jachtpatronen en de daarmee onlosmakelijke verbonden vleesconsumptie af te brengen, boeken al positieve resultaten en zo worden er binnen niet al te lange tijd de eerste vegetarische roofvogelkuikens verwacht!

U zult begrijpen dat niet alleen mijn agenda overvol is, maar dat ook mijn hoofd regelmatig overloopt. Ik wens u allen het beste en wellicht tot ziens! En vergeet vooral niet: ‘A spriritu videt plura avium’ ofwel ‘Een vrije geest ziet meer vogels’!

Met een fluitende groet,

O.C.Hooymeijer