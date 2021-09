De kruisspin is voorzichtig op de weg terug in de tuintelling

De kruisspin is opnieuw de meest voorkomende spin in Nederlandse tuinen, zo blijkt uit de spinnentelling van vorig weekeinde. De grote trilspin staat op nummer twee, terwijl de venstersectorspin op basis van aantallen de derde plaats bereikte, al werd de gewone huisspin in meer tuinen gezien.

De telling was beperkt: van slechts 208 adressen werd het resultaat van de telling aangemeld op Tuintelling.nl. Spinnen zijn duidelijk minder geliefd dan vogels of vlinders, die veel meer enthousiaste tellers hebben. Wel zijn er een aantal vaste tellers, die ook zorgen voor een goede determinatie, constateert EIS Kenniscentrum Insecten. Zij telden dit jaar meer spinnen dan in de drie voorgaande droge zomers.

Beter voedselaanbod

De kruisspin, die zijn naam dankt aan een reeks vlekjes op het achterlijf in de vorm van een kruis, heeft de bijnaam tuinspin omdat hij normaal gesproken veel in Nederlandse tuinen is te vinden. De afgelopen jaren was dat echter beduidend minder, als gevolg van de droogte. Van gemiddeld 37 kruisspinnen per tuin in 2016 zakte het aantal naar 6 in 2019 en 2020. Dit jaar is de spin met een gemiddelde van 13 per tuin op de weg terug. Dat komt door een beter voedselaanbod van rondvliegende insecten dankzij het natte voorjaar en de gewone Nederlandse zomer, met geregeld een bui.

Kruisspin en venstersectorspin behoren tot de familie van wielwebspinnen. Beiden bouwen een web, maar waar de kruisspin een voorkeur heeft voor planten in de tuin, doet de venstersectorspin dat graag in een raamkozijn, waarbij hij aan de bovenkant een sector openhoudt, zonder kleefdraden. Het vrouwtje van de kruisspin kan met ruim anderhalve centimeter best groot worden. De venstersectorspimn blijft met ruim een halve centimeter veel kleiner.

De grote trilspin, behorend tot de familie van trilspinnen is vooral een huis- en kelderspin. Hij wordt tot een centimeter groot. Hij wordt ten onrechte soms aangezien voor een hooiwagen; die heeft echter een ongedeeld lichaam, terwijl trilspinnen een voor- en een achterlijf hebben. De gewone huisspin is een trechterspin en kan bijna twee centimeter groot worden.

