De kolossale itajara heeft geen Nederlandse naam, maar reuzentandbaars zou hem prima passen

Luceberts bekende uitspraak dat alles van waarde weerloos is, blijkt telkens weer te worden bevestigd. In de nieuws-update die het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Science wekelijks rondstuurt, stond zo’n klein berichtje waar je in eerste instantie argeloos aan voorbij gaat, maar waar ik toch even achter bleef haken. Een commissie van de Amerikaanse staat Florida heeft besloten om de bescherming van de itajara op te heffen. De itajara is een kolossale vis.

De naam itajara is van Braziliaanse oorsprong, in het Engels wordt hij ‘Atlantic goliath grouper’ genoemd, in het Duits heet hij ‘Riesenzackenbarsch’. De wetenschappelijke naam luidt Epinephelus itajara, waar dus de inheemse Braziliaanse naam in is verwerkt. Een Nederlandse naam was er niet, maar reuzentandbaars zou een goede zijn; de vis behoort tot de onderfamilie der tandbaarzen en is daarbinnen de allergrootste. Het dier kan 2,5 meter lang worden, tot wel 450 kilo wegen en een leeftijd van 37 jaar bereiken, dus dan lijkt ‘reuzentandbaars’ een adequate benaming; bij dezen gemunt.

Vissen voor de kick

De enorme vissen leven langs de kusten van het warmere deel van de Atlantische Oceaan, aan de westkant tussen Florida en Brazilië en langs de oostelijke oceaanrand tussen Senegal en de monding van de Congorivier. Ondanks dat grote verspreidingsgebied staan de reuzentandbaarzen als kwetsbaar op de Rode Lijst van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN, en is het al sinds 1990 in Florida verboden om er op te ­vissen, zowel commercieel als recreatief. Nou ­stelde de commerciële visvangst nooit veel voor, maar er was wel altijd ruime belangstelling van hengelaars en harpoenvissers om de enorme tandbaarzen te verschalken. Dat leidde tot overbevissing en in combinatie met verontreiniging en habitatverlies – vooral van mangrovebossen waarin zich de jonge vissen plegen op te houden – zorgde dat voor een flinke teruggang.

Afgelopen mei hebben negentig visserijbiologen er nog op aangedrongen dat het vangstverbod zou moeten worden gehandhaafd, maar nu heeft de Fish and Wildlife Conservation Commission van Florida de aanbeveling geformuleerd dat er vanaf 2023 jaarlijks tweehonderd jonge reuzentandbaarzen gevangen mogen worden. Het jagen op de vis is vermoedelijk alleen maar voor de kick. Het vlees van de itajara’s, dat vroeger wel werd gewaardeerd, is tegenwoordig oneetbaar omdat er een hoge concentratie methylkwik in zit, een zeer giftige verbinding die zich in de voedselketen ophoopt. De reuzentandbaarzen zijn predatoren en accumuleren daardoor veel gif.

Antisemitische karikatuur

Volgend jaar maart, zo wordt gemeld, hakt de visserijcommissie de knoop door. Biologen zijn nu in alle staten. Volgens een van hen geef je mensen zo het idee dat het onschuldig is om een bedreigde populatie die nog totaal niet is hersteld van bijna-uitsterven te gaan uitdunnen.

Over de volksnaam van de vis was trouwens nog wel wat te doen. Eeuwenlang werd de reuzentandbaars namelijk ‘jewfish’ genoemd, in het Duits was daarvan zelfs het woord ‘Judenfisch’ afgeleid. De oorsprong ervan is onduidelijk, het kan te maken hebben met een verbastering van ‘jawfish’, vanwege de enorme kaken, maar men denkt vanwege de dikke lippen van het dier ook aan een antisemitische karikatuur. In 2001 is daarom de naam ‘goliath grouper’ ingevoerd. ‘Riesenzackenbarsch’ – reuzentandbaars dus.