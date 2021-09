De Jonge Klimaatbeweging (winnaar van de Duurzame 100 in 2020) is nog lang niet klaar. ‘We willen echt radicale verandering’

Protest en rumoer genoeg, de laatste maanden op straat. Corona bracht velen in beweging, al dan niet met spandoek of op 1,5 meter afstand. Ook jongeren gingen massaal de straat op, voor woningen of de cultuursector, maar in mindere mate voor het klimaat. Is het momentum van de klimaatbeweging voorbij?

Wie staat er dit jaar bovenaan de Duurzame 100? Donderdag 7 oktober wordt dat bekend. Kijk voor meer informatie op trouw.nl/duurzame100.

Aniek Moonen (23), aangewezen als de nieuwe voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, bestrijdt dit. De student Global Business and Sustainability heeft zin in haar nieuwe functie, waar ze aankomende vrijdag mee begint: “Je merkt gewoon onder jongeren dat het altijd leeft, ze maken zich heel veel zorgen om klimaat. Maar in het leven van jongeren waren er afgelopen jaar, geheel begrijpelijk, ook andere prioriteiten. Iedereen zat opeens thuis, in te kleine studentenkamertjes, de universiteit ging niet door, werk viel uit. Nu we uit de lockdowns komen, komen de klimaatmarsen snel terug. In november is het Klimaatalarm, dat moet het grootste klimaatprotest ooit worden. We willen echte, grote radicale verandering, geen veranderingen in de marge.”

Aniek Moonen, de nieuwe voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Beeld Jonge Klimaatbeweging

Op Prinsjesdag deed het demissionair kabinet veel toezeggingen voor klimaatmaatregelen. Doet het genoeg?

“Ik denk dat we blij kunnen zijn met het feit dat het demissionair kabinet zijn verantwoordelijkheid nam en zei: “We zijn misschien demissionair, maar het klimaat is zo belangrijk dat we er een groot bedrag voor uittrekken.” Wat wij wel erg vinden is dat er letterlijk wordt gezegd: “Jammer, de anderhalve graad opwarming van de aarde gaan we niet meer halen, dus laten we het maar doen met twee graden.” Tussen anderhalf en twee graden opwarming zit een wereld van verschil. We moeten inzetten op een indeling van een nieuwe samenleving, een nieuw Nederland. Dat kan deze begroting nog niet doen.”

De huidige politieke landschap is op dit moment complex. Hoe zorg je ervoor dat in deze situatie, met een demissionair kabinet en een formatie, jullie boodschap overkomt?

“Tijdens de verkiezingen hebben we veel gesprekken gevoerd met politieke partijen en onze ideeën gedeeld voor hun verkiezingsprogramma’s. Na de verkiezingen hebben we als eerste jongeren ook aan de informatietafel van Mariëtte Hamer gezeten. Daar hebben we laten horen wat we het allerbelangrijkste vinden: de systeemverandering, de klimaatautoriteit - een soort outbreak management team (OMT) voor het klimaat - en de generatietoets - waardoor beleid verplicht rekening moet houden met de effecten op toekomstige generaties.

We hopen dat er zo snel mogelijk een kabinet is, zodat wij het gesprek kunnen aangaan en weer kunnen vertellen over de klimaatautoriteit, weer over de generatietoets, weer over systeemverandering. Dat betekent niet dat we nu niets doen, want we zijn de Jonge Klimaatbeweging!”

De Jonge Klimaatbeweging stond vorig jaar op nummer 1 van de Duurzame 100. Beeld Patrick Post

Even iets meer over de JKB zelf en jouw nieuwe rol als voorzitter. Wat zijn jouw ambities van het aankomende jaar?

Allereerst gaan we natuurlijk door met onze gesprekken met onze politici, om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk regeerakkoord zo vooruitstrevend mogelijk is op het gebied van klimaat. Daarna komen er alweer gemeenteraadsverkiezingen aan. Ik wil politici en beleidsmakers prikkelen na te denken over systeemverandering: ‘Denk nu eens buiten de kaders van die systemen die je al zo lang kent. Probeer nu eens echt op radicale verandering in te zetten, want we moeten nog zo ontzettend veel doen.’ Jongeren kijken op die lange termijn en hebben daarmee een unieke positie. Zo zie ik onze rol in het debat.”

“Ik vind dat we als Jonge Klimaatbeweging een taak hebben om verbinding op te zoeken. Niet alleen tussen jongeren, maar ook tussen jong en oud, jongeren en de politiek, jongeren en het bedrijfsleven. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde: een planeet die leefbaar is, waarop iedereen gezond kan leven.”

De Jonge Klimaatbeweging probeert zelf diverser, minder wit en minder randstedelijk te worden. Hoe spreek je een bredere groep jongeren aan, wat betreft achtergrond, woonplaats en politieke kleur?

“Klimaatverandering gaat iedereen aan. Daarom hebben we het Jonge Klimaatpanel opgezet, met ondertussen meer dan 1500 jongeren. We vragen jongeren van Groningen tot Zuid-Limburg en van Zeeland tot het puntje van Noord-Holland elke maand om hun ideeën te delen over belangrijke klimaatonderwerpen.

Wat daarnaast ook heel gaaf is, is dat we JKB on Tour hebben opgezet. Daarmee gaan we langs MBO-scholen om in gesprek te gaan met jongeren die we normaal niet bereiken via onze achterban. Iedereen geeft eigenlijk aan: ‘Ik vind dit heel belangrijk, ik maak me zorgen.’ Uiteindelijk is klimaatverandering een probleem van iedereen en maakt iedereen zich zorgen.”

Lees ook:

De jonge Duurzame 100-winnaars ontmoeten een klimaatgrootmoeder. ‘Wat ben jij goed bezig’

De Jonge Klimaatbeweging zet politiek en bedrijfsleven onder druk om echte vergroening af te dwingen. Voor hen was in 2020 de eerste plaats in de Duurzame 100. En de klimaatoma’s en -opa’s die met spandoeken de straat opgaan, staan op 77. Een klimaatgesprek tussen jong en oud.