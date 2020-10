De Jonge Klimaatbeweging is de winnaar van de Duurzame 100

Met de Jonge Klimaatbeweging als winnaar beleeft de Trouw Duurzame 100 in één klap twee primeurs. Niet eerder stond een collectief van mensen, in dit geval vijftig vrijwilligers plus landelijke aanhang, op nummer 1. Met tientallen aangesloten jeugdorganisaties is de Jonge Klimaatbeweging de spreekbuis van liefst 100.000 jongeren, tussen de 16 en 32 jaar oud. Die leeftijdscategorie – scholieren, studenten, starters – is de tweede noviteit van de winnaar. Op nummer 2 staat Johan Vollenbroek, die met zijn milieuorganisatie Mob goed stikstofbeleid afdwingt.

Lees ook: Werner Schouten (22) heeft een missie in Den Haag: politici bij de les houden. Hij oogt als het type ideale schoonzoon, drukt zich keurig uit. Maar vergis je niet: hij maakt feilloos gehakt van het falende Nederlandse klimaatbeleid. We spraken Werner, andere klimaatjongeren én een klimaatgrootouder voor dit interview.

De Duurzame 100-jury waardeert de klimaatjongeren het hoogst. Ze geven hun eigen én komende generaties een ‘krachtige stem’. “Een stem die schreeuwt om duurzame verandering”, zo vat jurylid Thiëmo Heilbron het samen. Om dat te bereiken presenteert het collectief, met huidig voorzitter Werner Schouten (22), allerlei eigen milieuvoorstellen. Daarmee weet de beweging door te dringen tot in de bestuurskamers. Schouten en zijn ploeg schuiven aan bij het kabinet en directies van grote bedrijven. Als enige jongerenclub zaten ze aan de onderhandelingstafel van het nationale Klimaatakkoord. Dat akkoord tekenden ze niet, omdat het ‘echt te dunnetjes’ was. De jongeren vragen om sneller, fermer optreden.

Werner Schouten, Wytze Walstra en Dorian de Gruijter van de Jonge klimaatbeweging, winnaar van de Duurzame 100, editie 2020. Beeld Judith Jockel

Constructieve en montere toon

De Duurzame 100 werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een kleinschalige (online) uitreiking in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een constructieve en montere toon typeert de Jonge Klimaatbeweging. De nummer 4 van de Duurzame 100, Extinction Rebellion (XR), oefent liever druk uit met burgerlijk ongehoorzame acties. XR-leden, ook vooral jongeren, blokkeren straten en houden zich expres niet aan verboden – wél die van corona en geweld – om klimaatactie af te dwingen bij politiek en bedrijfsleven. Wat de twee actiegroepen bindt, naast hun hart voor de planeet, is hun streven naar inspraak. “Een burgerraad”, eist XR. “Structurele inspraak”, wil de Jonge Klimaatbeweging.

Nummer 2 in de Top 100, milieuorganisatie Mob van boegbeeld Johan Vollenbroek, kiest liever de juridische weg om milieumaatregelen te forceren. De jury prijst het succes dat Mob bereikte met het stikstofarrest. Daarin gaf de Raad van State Mob gelijk dat het stikstofbeleid kwetsbare Nederlandse natuur onvoldoende beschermde. Het kabinet moet over de brug komen met een oplossing, die deels gevonden kan worden in circulaire landbouw.

De Duurzame 100 beleeft dit jaar de twaalfde editie, de tweede keer als lijst ‘van onderop’. Hierin staan ‘gewone mensen’ centraal, de maatschappelijke onderstroom. Hiertoe rekent de jury zowel vrijwilligers als sociale bedrijfjes en coöperaties. De nummer 5, Holwerd aan Zee, is een schoolvoorbeeld van een burgerproject. Inwoners van het Friese dorp Holwerd ontwikkelden een baanbrekend plan: de aanleg van een zee-verbinding, waardoor natuur en recreatie ontstaan. De jury waardeert hun project hoog, nu er schot zit in financiering en voorbereiding. De nummer 3, Meet je Stad!, valt onder de beweging van citizen science. Deze burgers doen zelf milieumetingen. Ze houden overheden daarmee scherp en leveren wetenschappelijk nuttige data, aldus de jury.

Meer dan de helft van de projecten in de Duurzame 100 is nieuw, ten opzichte van 2019. Toen won zwerfafvalraper Dirk Groot als individu, net als in de ‘oude’ Top 100 (2009-2019), waarin steeds één prominente wetenschapper, politicus, ondernemer of milieubeschermer won. In de donderdag onthulde top-25 is grote vindingrijkheid te zien, zoals bij de Klimaatklussers (nummer 9), de Mangrove Maniacs (10) en The Happy Activist (17). De jury kon putten uit honderden inzendingen. Een keur aan creatieve, frisse ideeën kwam bovendrijven.

