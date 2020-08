De jazzvogel doet het allemaal voor de dope

Oudere lezers weten het nog wel: de bijnaam ‘vogel’ die vooral jazzliefhebbers aan elkaar gaven in de vorige eeuw. Die benaming is niet onlogisch, blijkt nu. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat zangvogels weliswaar zingen om een partner aan te trekken, maar soms ook van louter plezier. Dat ‘niet-functionele’ gekwetter klinkt anders dan normaal gezang: de vogels produceren dan veel over elkaar heen buitelende tonen in haast onnavolgbare ritmes. Precies als jazz dus.

De onderzoekers ontdekten ook dat er een link bestaat tussen de stoffen die de vogelbreintjes aanmaken en het type zang dat ze ten gehore brengen. Als een vogel ‘zomaar’ een deuntje fluit, ‘beloont’ zijn hersenpan de zanger met de aanmaak van opioïde-achtige stoffen, zoals het gelukshormoon endorfine. Omgekeerd blijkt ook te kunnen: na een kleine dosis fentanyl (een erg zware synthetische opioïde) improviseerden de vogels de veren van hun vleugels.

Toeval of niet, jazzgrootheden zoals Miles Davis en Charlie ‘Bird’ Parker waren ook niet vies van een beetje drugsgebruik. Maar of de relatie tussen improvisatiemuziek en opioïden ook bij mensen bestaat, is niet door deze wetenschappers onderzocht.

Wie tijdens deze coronazomer baalt van het beperkte aanbod in jazzconcerten, hoeft het vogelhuisje in de tuin overigens niet te vullen met verdovende middelen. Het enige wat een jazzliefhebber moet doen is vroeg opstaan: in het wild zijn zangvogels vooral in de vroege ochtenduren te porren voor een jazzy deuntje.

