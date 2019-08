De inwoners van Ermelo willen geen gif, dus mogen ze zelf de hei gaan wieden

In een online oproep aan de Ermeloërs schrijft de gemeente dat de hei steeds meer dichtgroeit met bomen en struiken. Om te voorkomen dat de hei verandert in een bos wil de gemeente samen met inwoners de jonge bomen omzagen en bramenstruiken wegknippen.

Afgelopen jaren ging de gemeenten de bramen te lijf met het bestrijdingsmiddel Genoxone. Deze ‘gifspuiterij’ leidde tot boze reacties. "Het baart ons zorgen dat Genoxone wordt gebruikt op een openbaar natuur- en recreatieterrein zonder de burgers hiervoor te waarschuwen", schreven Bianca Meijer en Jeanette Kraan vorig jaar in een brief aan hun gemeente. "De mensen laten hun honden en kleine kinderen hier tijdens het spuiten gewoon lopen omdat zij onwetend zijn van de mogelijke effecten van dit middel."

Het officiële standpunt van de gemeente was toen nog dat het gif ongevaarlijk is voor dier en mens. Daarnaast gaf de gemeente destijds aan geen andere oplossing te zien. "Uiteraard is er gekeken naar alternatieven voor het bestrijden met gif. Het enige alternatief is het handmatig uitsteken van de planten. Deze tijdrovende klus is erg kostbaar. Ook is het moeilijk aannemers of vrijwilligers te vinden die bereid zijn dit uit te voeren", schreef de gemeente vorig jaar op de lokale nieuwswebsite ermelo.nieuws.nl.

Noodgedwongen stopt de gemeente nu toch met het gebruik van Genoxone. "Door een wetswijziging is het middel verboden. We mogen het dus niet meer gebruiken", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Maar we willen het ook niet meer. Samenwerken met inwoners brengt ons dichterbij elkaar." Een aannemer inhuren om handmatig de struiken te verwijderen kost te veel geld volgens de gemeente.

Er hebben zich al meer dan twintig mensen gemeld voor de onderhoudsdag in oktober. "Dat laat maar weer zien dat mensen best willen helpen. Het is een tijdrovende klus, maar vele handen maken licht werk", zegt de gemeentewoordvoerder.

