De houtkachel wint weer terrein door de gascrisis

De verkoop van houtkachels stijgt enorm. “Mensen zijn bang dat zij komende winter misschien zonder gas komen te zitten, zoeken een alternatief en kopen een pellet- of houtkachel”, zegt Rein Gelten, voorzitter van de Nederlandse haarden- en kachelbranche. De verkoop bij de leden van zijn organisatie steeg in het eerste kwartaal met 30 procent, terwijl tot voor kort sprake was van een dalende trend.

Gelten: “Wij zien onzekerheid over de gaslevering en wij denken dat onze klanten de gasrekening willen drukken door over te schakelen op het stoken van pellets en hout. Wij verkopen per jaar ongeveer 15.000 houtkachels en ik verwacht dat het dit jaar 10 procent meer zal zijn. Van de verkoop van pelletkachels verwacht ik een verdubbeling van ongeveer 6500 naar 13.000.”

Op de aanschaf van een pelletkachel was van 2016 tot 2020 subsidie verkrijgbaar. “In die periode was er een opleving van de vraag, maar nadat de subsidie stopte, kwam er weer een dalende trend”, zegt Gelten. De prijzen van kachels zijn dit jaar gestegen met 15 procent, voegt hij eraan toe. Hij schrijft dat niet toe aan de stijgende vraag maar aan de hogere kosten van staal. “Die berekenen wij door aan de consument.” Volgens Gelten is de prijs van brandhout in een jaar tijd verdubbeld.

Schadelijk voor het milieu

Alhoewel veel kachelbedrijven hun klanten informeren over hoe zij zo schoon mogelijk kunnen stoken (gebruik schoon en droog hout) zijn houtkachels schadelijk voor het milieu. Over hoe schoon een pelletkachel is, zijn de meningen verdeeld, stelt stichting Milieu Centraal. Pelletkachels worden gestookt op korrels van hout. Uit metingen blijkt dat de verbranding in een pelletkachel 80 procent schoner is dan in een gewone houtkachel. Toch kunnen ook bij het stoken van pellets omwonenden, met name als zij astma hebben, last hebben van vieze buitenlucht.

Gelten wijst erop dat houtkachels sinds 1 januari een Ecodesign-keurmerk moeten hebben: handelaren mogen alleen de schoonste kacheltypes verkopen. “Maar ik weet natuurlijk niet wat er op de tweedehandsmarkt gebeurt”, zegt hij. “Daar zijn nog oudere types te koop.” Op Marktplaats stelt een particuliere verkoper van kachels: “Gezien de verwachting van onvoldoende aardgas: wacht niet langer met de aanschaf van deze houtkachel als u van de winter warm wil zitten.” Een particuliere verkoper hanteert op Marktplaats dezelfde tactiek om gunstig van een houtkachel af te raken: ‘De gasprijzen gaan door het dak’.

Longfonds: geen goede ontwikkeling ”In het algemeen is houtrook schadelijk voor de gezondheid’, staat op de website van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). In de rook zitten onder meer fijnstof, koolmonoxide en roet. Het Longfonds wijst erop dat het de vraag is of hout stoken goedkoper is dan gas. “Zeker is dat het stoken van hout ongezond is. De stijging van de verkoop van pellet- en houtkachels is geen goede ontwikkeling. Mensen zijn zich er lang niet altijd van bewust dat het stoken van hout kan leiden tot gezondheidsklachten”, zegt een woordvoerder van Longfonds. “Er zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte, van hen geven 750.000 aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Ze zijn kortademig, krijgen astma-aanvallen, kunnen nauwelijks hun huis uit en hebben bijna geen sociaal leven meer.”

