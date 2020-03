De haai die al zagend door het leven gaat is niet langer alleen

De wereld is twee nieuwe soorten zaaghaaien rijker. Tot nu toe was er slechts een soort zaaghaai bekend, Pliotrema Warreni.

Een team van zeebiologen volgde een jaar de activiteiten van kleine vissers voor de oostkust van Afrika om de impact te meten van de visserij op de visstand, maar ook op koraalriffen, mangrove en zeegrasbedden. Dat leverde een bijzondere bijvangst op. Twee nieuwe zaaghaaiensoorten werden ontdekt, die de namen Pliotrema Kajae en Pliotrema Annae kregen. Rond het Tanzaniaanse eiland Zanzibar en de noordkust van Madagaskar vonden de onderzoekers diverse exemplaren. Ze publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One eind vorige week.

Onbekende soorten in kustwateren

Het bijzondere aan zaaghaaien, met een lange snuit met aan beide kanten uitstekende scherpe tanden, is dat zij zes kieuwen hebben. Haaien hebben normaal gesproken vijf kieuwen. De zaaghaaien lijken qua vorm op zaagvissen, die een soort rog zijn. De zaaghaaien zijn maximaal anderhalve meter lang, waar zaagvissen wel zeven meter worden.

De zaaghaaien sporen met hun snorharen hun prooi op, meestal vissen, pijlinktvissen of schelpdieren. Ze hakken schelpen open en snijden de vissen en inktvissen razendsnel met hun zaag in eetbare mootjes. Hun leefgebieden, op 20 tot 35 meter diepte, zijn klein.

De ontdekking in de Indische Oceaan doet de onderzoekers vermoeden dat er nog veel onbekende soorten in de kustwateren moeten zitten, omdat er weinig bekend is over de biodiversiteit in dit gebied. Haast is geboden om nieuwe soorten te vinden voordat ze voorgoed verdwenen zijn. Zo kunnen de nieuw ontdekte zaaghaaien meteen op de lijst van bedreigde vissen.

