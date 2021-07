De Grote Nachtkraal is een geduchte aaseter

Redelijk veel voorkomende, mediterrane drijfachtige. Habitat de gehele Middellandse Zee, alsmede kleine populaties in het Zwarte Zeegebied. Wordt de laatste jaren echter steeds vaker waargenomen in noordelijkere wateren.

In Nederland zeer zeldzame dwaler op de Ooster- en Westerschelde. Zware verschijning. Komt alleen aan land om te nestelen en te broeden. Broedsel vier tot vijf vuilig witte eieren. Ligt zwemmend diep in water met altijd iets geheven kop. Op land rechtopstaande houding.

Door in verhouding relatief korte, smalle afgestompte vleugels, slechte vlieger. Doet dit dan ook niet graag en gaat alleen bij gevaar van onderwater op de wieken. Aanvallende roofvissen als scheelhaai, sikkeltandtonijn en zeesnoek kunnen grote groepen rustig drijvende Kralen in een warrige troep op de vlucht doen slaan, waarbij de vogels onhandig half fladderend, half rennend over de golven een veilig heenkomen zoeken.

Verenkleed overwegend zwart. Zie helderwitte nek en pluizige borstpartij. Rudimentair klein stomp staartje. Opvallende, van kleine, vlijmscherpe tandjes voorziene, iets neerwaartse rode snavel. Krachtige aan de stuit aangezette poten met grote, vlezige zwemvliezen, die de Grote Nachtkraal tot een zeer snelle zwemmer, maar ook een geduchte duiker maken.

Aaseter. Menu bestaat meest uit drijvende dode vissen en vogels, maar ook dode, naar de zeebodem gezonken, in ontbinding zijnde zeezoogdieren als dolfijnen en walvisachtigen worden gewaardeerd. Op afgelegen eilanden doen onder de lokale bevolking de laatste jaren verhalen de ronde over agressieve groepen Nachtkralen die overbelaste, lekkende bootjes met vluchtelingen achtervolgen en lijken te wachten op de vaak onvermijdelijke ondergang van deze drijvende nachtmerries, teneinde zich tegoed te doen aan de lichamen van de verdronken slachtoffers.

Om het zinken van de vaak in erbarmelijke staat verkerende, met name rubberen exemplaren te bespoedigen, zouden de vogels zelfs aanvallen en met de scherpe snavels de nog drijvende bootjes ‘lekprikken’. Harde bewijzen voor dit gedrag zijn echter niet gevonden en het vermoeden bestaat dat deze verhalen in het leven zijn geroepen door felle tegenstanders van de vluchtelingenstroom, om hun eigen terugstuuracties op volle zee te verduisteren.

Volksvogelwijsheid: Herkomst Griekenland (Visserij Spimatraki Eilanden)

“Εάν η χάντρα είναι ορατή, μην εισάγετε το νερό!”

Vertaling: “Is de Nachtkraal in het zicht, ga dan niet te water!”