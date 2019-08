De giraffe is nu beschermd tegen ‘een stil uitsterven’

In zuidelijk Afrika gaat het vrij redelijk met de giraffe. Maar volgens natuurbeschermers lopen de dieren risico’s in west, centraal en Oost-Afrika. Van de 183 lidstaten hebben er 106 voor beschermende maatregelen gestemd. Die houden in dat de handel in delen van giraffen (huiden, botten en vlees) alleen nog onder voorwaarden en gecontroleerd wordt toegestaan.

Het aantal giraffen is volgens de African Wildlife Foundation in dertig jaar met 40 procent teruggelopen. Zonder ingrijpen is er kans op uitsterven, aldus de Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie.

Niet alle Afrikaanse landen staan achter de beslissing. Tanzania stemde tegen de maatregel. Volgens een ambtenaar van het ministerie van nationale hulpbronnen en toerisme neemt de populatie giraffen in zijn land juist toe. Volgens Cites is het aantal giraffen op het Afrikaanse continent inmiddels veel kleiner dan het aantal Afrikaanse olifanten.

Matt Collins van het Ifaw (International Fund for Animal Welfare), aanwezig bij de conferentie, is blij met het besluit. “Tot nu was het onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoeveel van de enorme populatiedaling van de giraffe het gevolg is van handel. We weten wel dat het een belangrijke factor is, aangezien het enige land dat momenteel gegevens verzamelt over de handel in giraffen, de Verenigde Staten, bijna 40.000 giraffen-items meldde die in een decennium werden verhandeld.” Door het opnemen van de giraffe in de lijst van beschermde dieren komt er informatie vrij over de omvang van de handel.

In beslag genomen ivoor in Kenia.

In Genève is een poging van enkele Zuid-Afrikaanse landen om de internationale verkoop van ivoor te hervatten, verworpen. Botswana, Namibië en Zimbabwe wilden met een tijdelijke opheffing van het internationale verbod op de handel in ivoor van olifanten, de ivoorvoorraden die zij hebben in korte tijd verkopen. Kenia en diverse andere Afrikaanse landen verzetten zich heftig tegen dat voorstel: door een tijdelijke, gecontroleerde handel zou de internationale vraag naar ivoor exploderen, aldus de tegenstanders.

