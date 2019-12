De gematigde boeren slaan de handen ineen

Het begon nogal spontaan, zegt melkveehouder Alex Datema uit het Groningse Briltil, tijdens een discussieavond in Amsterdam. “Die ging over de toekomst van de landbouw in Nederland. Met een stuk of vijftien mensen, die zich op verschillende manier inzetten voor landbouw en natuur, zaten we vooraf te praten. Ons viel hetzelfde op: in deze tijd van boerenacties lijkt het alsof iedereen overal tégen is. Maar er zijn ook boeren die tegelijkertijd hard werken aan meer biodiversiteit en aan klimaatbestendige landbouw. Hun inspanningen zie je weinig terug in de media en bij de belangenorganisaties. We besloten dat wij dan maar dat geluid moesten laten horen. Aan het eind van de avond zijn we samen het podium op gestapt.”

De groep noemt zich ‘boerenraad’, zegt mede-initiatiefnemer Geert van der Veer. “We willen met de boerenraad uitstralen dat we de toekomst wél zien zitten: yes, we can!” Van der Veer startte drie jaar geleden in zijn woonplaats Boxtel een ‘Herenboerderij’, waarbij een groep burgers samen een natuurvriendelijke boerderij runt. Ook in andere plaatsen zijn inmiddels Herenboerderijen opgericht. “Ik denk dat er een toekomst is voor een natuurinclusieve, sociale landbouw mét verdienvermogen”, zegt hij. Datema en Van der Veer voelen ongemak bij de aanblik van de tractorblokkades van de afgelopen tijd. “Ik begrijp het ongenoegen en het gevoel van onmacht bij boeren”, zegt Datema. “Er ontstaan telkens nieuwe kwesties, zoals nu de stikstofcrisis. Maar het helpt volgens mij niet om boos rond te rijden op je tractor zonder duidelijk te weten wat je dan wél wilt.”

Actievoeren met duidelijk doel voor ogen

Van der Veer: “Alle maatschappelijke wensen komen terecht op het bordje van de boer. Dat hoopt zich op en dat die frustratie uitbarst, begrijp ik. Maar nu de toon steeds harder wordt, haak ik af. Je komt er niet met wegen blokkeren, we moeten samen zoeken naar een oplossing. Die is er niet van vandaag op morgen, maar het is nooit te laat om te beginnen. Het huidige landbouwsysteem is ook het resultaat van zestig jaar ontwikkeling.”

Datema is een ‘gangbare’ boer met ruim honderd melkkoeien. “En ik ben ook lid van LTO Nederland. Dat zit in het Landbouw Collectief, maar ik heb niet het gevoel dat het Collectief mij vertegenwoordigt. Het collectief is erg bezig met de korte termijn, terwijl ik liever kijk naar de lange termijn: hoe kunnen we ánders boeren? Ik vind actievoeren prima, maar dan wel met een duidelijk doel voor ogen.”

Van der Veer: “Natuurlijk kun je zeggen dat de mensen in de boerenraad voorlopers zijn, ruimdenkende types. Maar iedereen die een beter voedselsysteem wil en zich nu niet vertegenwoordigd voelt door bijvoorbeeld het Landbouw Collectief is welkom bij ons. We zijn geen schreeuwers, maar we willen wel graag gehoord worden. De wijsheid over de toekomst van de agrarische sector hebben wij niet in pacht, maar we zijn wél optimistisch: het kan echt anders, en wij leren elke dag meer over hoe dan.”

Datema: “We gaan met de boerenraad onze ideeën nu verder uitwerken. We hopen die in januari te kunnen aanbieden aan de minister. Ze zullen niet gaan over maatregelen om stikstof te verminderen, wel over ons beeld van de Nederlandse landbouw, het landschap en de biodiversiteit in 2030.”

