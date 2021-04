De EU beitelt twee belangrijke klimaatambities in marmer

De 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over de Europese klimaatwet. Daarmee wordt in marmer gebeiteld dat de Europese Unie geheel klimaatneutraal moet zijn in 2050, en dat de CO 2 -reductie in 2030 minimaal 55 procent moet zijn ten opzichte van de uitstoot van 1990.

Vooral die 55 procent was een strijdpunt. Het parlement zette in op 60 procent, maar dat vinden de lidstaten te ambitieus; die zetten in op 50 procent. De overeengekomen 55 procent is in overeenstemming met het eerdere voorstel van EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans, die de klimaatwet-voorstellen vorig jaar maart presenteerde.

Verder is afgesproken dat er een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad komt, die de voortgang in de afbouw van CO 2 -uitstoot in de gaten houdt.

Niet in lijn met het Parijsakkoord

“Dit is een goede dag voor mensen en planeet”, meldt Timmermans op Twitter. “Dit is een mijlpaal-moment voor de EU en een sterk signaal aan de wereld: onze toewijding aan een klimaatneutrale EU zal ons beleid voor de komende dertig jaar begeleiden.”

De Europese Groenen zijn echter kritisch. “Het doel is echt nog te mager”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks. Hij betreurt dat CO 2 -reductie door landgebruik wordt afgetrokken van de vereiste uitstootreductie. “De afspraak is dat landgebruik nu tot maximaal 2,2 procent reductie meetelt, waarmee het werkelijke doel nu min 52,8 procent is, niet min 55. Zo zijn we nu ver verwijderd van de 65 procent die volgens de wetenschap nodig is om in lijn te blijven met het Parijsakkoord.”

Op naar de internationale klimaattop

Esther de Lange (CDA) noemt het resultaat ambitieus en realistisch. “Deze plannen vragen echt wat van onze samenleving. Je wil voorkomen dat bedrijven door onhaalbare eisen – met hun banen, innovatie en duurzame investeringen – uit Europa vertrekken. Daar schiet ook het klimaat niets mee op.”

Mohammed Chahim (PvdA) had op meer ambitie gehoopt maar heeft vrede met het compromis. “Nu het doel voor 2030 vastligt, kunnen we aan het echte werk beginnen. We moeten plannen, investeren in groene oplossingen en zorgen dat we de juiste technologieën voor handen hebben om die klimaatneutraliteit te bereiken. Alleen zo zal de transitie eerlijk en succesvol zijn.”

Overigens moet dit onderhandelingsresultaat nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement als geheel en door de nationale parlementen.

Het akkoord komt net op tijd voor de internationale klimaattop die de Amerikaanse president Joe Biden voor de komende dagen heeft belegd. Daar zal de Europese Commissie de klimaatwet aan de wereld presenteren.

