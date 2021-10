De Duurzame 100 inspireert, op naar de duurzame 18 miljoen

Er zijn genoeg redenen om pessimistisch te zijn over natuur en milieu. Wetenschappers zien grote problemen door voortgaand natuurverlies en toenemende milieuvervuiling. Beide houden verband met onduurzame productie, overconsumptie, verspilling en de almaar groeiende wereldbevolking.

Hoewel politieke leiders deze problemen breed erkennen, doen ze er per saldo veel te weinig aan. Sommigen hebben belangen. Allen schromen iets te zeggen over levensstijl, uit angst om bij verkiezingen te worden afgestraft.

Soms lijkt het of dit weinig mensen iets kan schelen. Alsof het onophoudelijke reclamebombardement gemakzucht, ijdelheid en hebzucht – drie van de katholieke hoofdzonden – in deugden heeft veranderd. Na ons de zondvloed, wie dan leeft die dan zorgt.

Maar schijn bedriegt. Zo schatten politicologen dat meer dan twee derde van de Britten en Amerikanen wel degelijk vindt dat milieuproblemen stevige veranderingen van levensstijl rechtvaardigen. De meeste mensen staan open voor prikkels om groen te doen, vooral als dat normaal is.

Dat motiveert: ik ben niet de enige

Alleen al daarom is het geweldig dat de Duurzame 100 er is. Deze jaarlijkse bloemlezing van groene burgerinitiatieven levert zulke prikkels. Ze laat zien dat er heel veel medeburgers zijn die groene dingen doen, uit zichzelf. Wat een prachtige voorbeelden zijn het weer. Organisaties die spaargeld mobiliseren om grond te kopen voor natuurvriendelijke landbouw. Heel wat beter dan investeren in een overdreven grote woning of overbodige verbouwing.

Burgers die zelf een natuurvriendelijke boerderij opzetten die rechtstreeks voor hen produceert. Met een boer in loondienst, zonder tussenkomst van bank en supermarkt.

Burgers die banken en fondsen aanspreken op onduurzame investeringen van hun spaar- en pensioengeld. Die demonstreren tegen natuurverlies en milieuvervuiling. Foute reclame aan de kaak stellen.

Burgers die naar de rechter stappen om de overheid te dwingen zich te houden aan haar eigen regels die landschap, natuur en milieu beschermen.

Burgers die gezamenlijk hun woonomgeving vergroenen. Of zich wijden aan voorlichting en educatie van hun medeburgers. Enzovoort.

De Duurzame 100 laten zien dat er talloze manieren zijn om zelf iets groens te doen. Dat motiveert: ik ben niet de enige. En het biedt handelingsperspectief en inspiratie: hé, zoiets zou ik ook kunnen doen.

Wat ontbreekt zijn voldoende politici met lef

De overheid zou nu kunnen zeggen, kijk de mensen doen het zelf. Dit is nou de participatiemaatschappij. Een beter milieu begint bij jezelf. Maar dat is een verkeerde conclusie. De structurele veranderingen die nodig zijn kan alleen de overheid bewerkstelligen. Dat begint met het handhaven van regels, het aanpakken van vervuilers, met het stopzetten van de enorme subsidiestroom voor activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu.

En het vergt nieuw beleid om doelen echt te realiseren. Waarin heffingen, subsidies en belastingregels duurzame productie en consumptie bevoordelen boven vuile. En wel zo dat er niemand achterblijft. Alleen dan krijg je de allerbelangrijkste prikkel om te verduurzamen: dat duurzame keuzes goedkoper, makkelijker en normaler zijn dan onduurzame. Nu is het exact andersom.

Het draagvlak voor verandering is er gewoon. Wat ontbreekt zijn voldoende politici met lef. Laat de Duurzame 100 niet alleen voor burgers, maar vooral ook voor de overheid een prikkel zijn om meer te doen.