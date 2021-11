‘De draai van Rutte over fossiele steun is onder druk tot stand gekomen’

Je bent nog maar net in Glasgow en Nederland maakt een draai: het gaat, anders dan premier Rutte vorige week zei, toch een einde maken aan zijn overheidssteun voor fossiele brandstofprojecten in andere landen. Was deze stap te verwachten?

“Het hing al in de lucht. Gisteren sprak ik hier met Laurie van der Burg van Oil Change International, een organisatie die de werkelijke kosten van de fossiele industrie duidelijk maakt. Zij verwachtte dat het kabinet een motie van GroenLinks vóór wilde zijn en dus voor dinsdag de knoop zou doorhakken.

Nederland zet nu toch zijn handtekening onder de verklaring, maar heeft eigenlijk een beetje geblunderd. Eerst zegt Rutte: ‘Action, action, action’, maar de eerste de beste keer zegt hij: ‘Hier doen we nog niet aan mee, want we zijn demissionair’. Dat blijft natuurlijk aan hem kleven, ook omdat het duidelijk is dat Rutte nu onder druk tekent.

De draai zal met grote tevredenheid worden bekeken. Nederland hoort door het ondertekenen bij de kopgroep en dat wil het kabinet graag. Het maakt voor de positie van Nederland in de onderhandelingen verder niet veel uit.”

Kun je in Glasgow merken dat het de gastheer van de klimaattop is?

“De kapotte straten van Glasgow worden overlopen door demonstraties. Er zijn kleine groepen, die met een stuk of twintig trommelaars in een klein optochtje door de stad gaan, maar ook grote groepen zoals Extinction Rebellion. Gisteren trokken zij, samen met andere organisaties die zich druk maken om de globale Noord-Zuid verhoudingen door Buchanan Street, de centrale winkelstraat van Glasgow. Met zombies dansend op Thriller van Michael Jackson – herschreven tot ‘Killer’ – maakte Extinction Rebllion een statement tegen het boren naar fossiele brandstoffen in Afrika.

Demonstranten gisteren in Glasgow. Beeld REUTERS

Kunnen activisten ook naar de Scottish Event Campus, de locatie van de klimaattop?

“De zogenaamde blue zone was gisteren afgesloten. Dit is het gebied waar de onderhandelingen zich afspelen en waar het echte werk in feite moet gebeuren. Om hier binnen te komen moet je je van tevoren aanmelden en word je strikt gecontroleerd.

Naast congreshallen zijn daar ook paviljoens van landen of allianties van landen. In de congreshallen vindt het overleg plaats. De campus is ook de plek waar je iedereen tegen het lijf kunt lopen en kunt spreken in achterkamertjes om zo de onderhandelingen te bespoedigen.

Daarnaast is er de green zone, een soort beurs van bedrijven en wetenschapsorganisaties. Deze zone is open voor publiek, al moet je er wel een kaartje voor hebben. Er liepen gisteren ouders met kleine kinderen. Je kunt er een dagje uit van maken.

Microsoft staat daar met een stand, Ikea leverde er tafels en stoelen voor. Ik was vooral getroffen door wat ik zag op een tentoonstelling van Robert Mulvaney, een onderzoeker van British Antarctic Survey: een lange staaf ijs die langzaam smelt.”

De lange rij voor de Scottish Event Campus waar de COP26 zich afspeelt. Beeld Onno Havermans

Hoe kom je de blue zone, waar het klimaatakkoord van Glasgow wordt voorbereid, binnen?

“Het coronaprotocol is streng en omslachtig. Iedereen moet van tevoren een zelftest doen. De uitslag moet je daarvan je melden bij de Britse gezondheidsdienst, via de mail. Daarna moet je een lijst met 36 vragen beantwoorden om uiteindelijk een negatief testbewijs te krijgen. Die moet bij de ingang, onder andere met een identificatiebewijs, overleggen, voordat je naar binnen mag. Het zal me niet verbazen als er daarvoor vandaag weer lange rijen staan. “

