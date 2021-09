De dolende walrus doet een dagje Harlingen

Heel af en toe tilt ze loom haar kop op. Verder ligt de dolende walrus deze morgen ogenschijnlijk heel relaxed op de basaltblokken van de Oude Willemshaven in Harlingen. Vorige week werd ze gespot op Simonsplaat. Daarna trok ze bekijks in de haven van Schiermonnikoog, waar ze doodgemoedereerd op een modderbankje lag. Nu ligt de vrouwtjeswalrus bijna roerloos aan de havenoever.

Vanaf de Zuiderpier, die het havengebied van de Waddenzee scheidt, staat een handjevol mensen in de verte te turen. Een agente heeft haar witte fiets dwars op de wandelpier gezet. Het grote zeezoogdier mag niet verstoord worden. Op een lange houten steiger aan de andere kant staan en zitten nog meer kijkers, fototoestellen met telelenzen en telescopen in de aanslag. Geen wonder, want een walrus laat zich zelden zien in Nederlandse wateren. De dieren leven op Groenland en Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Waarom ze naar het zuiden koerste, is onbekend. Ruimtegebrek? Gering voedselaanbod? “Het is gissen”, zegt Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen.

‘Duimen dat ze niet in de stress schiet’

In elk geval zwom het vrouwtjesdier naar de Friese havenstad. Donderdagmorgen vroeg ontdekte een Harlinger die zijn hond uitliet haar bij de pier. Twee vrijwilligers met gele hesjes van Dier in Nood lopen naar hun collega’s die het dier in de gaten houden. Richard Bijman van Dierenambulance Waadhoeke is er een van. “We hebben overlegd met het Zeehondencentrum en besloten haar met rust te laten.”

Het dier heeft oppervlakkige schaafwonden aan haar voorpoten, maar ze redt zich ermee, aldus Sander van Dijk. Haar conditie lijkt goed. “Ze heeft zich de afgelopen weken in de Waddenzee kunnen voeden met schelpdieren. De speklaag ziet er goed uit. Ze ligt hoog op de vloedlijn. We hopen dat ze vannacht in alle rust de zee op gaat.”

Bijman duimt dat ze dan de goede kant opzwemt. Alleen als ze linksaf slaat, komt ze in de Waddenzee terecht. Als ze de afslag naar de Harlinger buitenhaven neemt, gebeurt dat niet. Belangrijk is nu vooral dat het beest niet in de stress schiet, onderstreept Bijman.

Walrusspotters in Harlingen hopen een glimp op te vangen van het dier. Beeld Sjaak Verboom

Daar maakt biologe en zoogdierliefhebber Anna Bosman uit Haarlem zich wel zorgen om. Met een verrekijker om haar nek zit ze aan de kant van de pier. “Mensen, ga toch weg”, spoort ze de verslaggevers en persfotografen aan, die wel dicht bij de walrus staan. “Het dier wil boven op een veilige droge plek slapen.”

Opeens komt de walrus in beweging en probeert bij de schuine helling omhoog te kruipen. “Niet glijden, ga door!”, moedigt ze hem aan. “Een walrus is geen landdier, het kost hem veel energie en moeite om omhoog te komen”, verzekert ze. Toch maakte het dier geen gestreste indruk en lijkt de opwinding op de wal aan haar voorbij te gaan. Maar dat is slechts schijn, weet Bosma. “Stress kun je niet zien. Een walrus is geen huisdier. Je moet hem zo veel mogelijk met rust laten.” Alle zoogdieren vindt ze prachtig. Een paar weken geleden zag ze in Limburg nog een eikelmuis. Vanmorgen haastte ze zich naar Harlingen. “Een walrus komt zeer zelden voor in Nederland. Ik blijf hier de hele dag als het moet.”

‘Dit is uniek, ik ga kijken’

Grietje van der Pol staat een half uurtje op de pier. De Harlingse woont in een appartementencomplex met uitzicht op de Willemshaven. Vanmorgen kreeg ze een telefoontje van haar buurvrouw dat er een walrus bij de pier lag. “Ik pakte mijn verrekijker en zag hem liggen. Ik schrok er wel van, want een walrus verwacht je hier niet. Er zitten wel vaak zeehondjes bij de pier. Maar misschien heeft de storm van gisteren hem hierheen gevoerd.”

Haar schoonzus Henny van der Pol heeft net twee foto’s van de levende bezienswaardigheid naar haar kleinzoons in Princeton, in de Verenigde Staten, geappt. “Het is daar nu zes uur, dus ik heb ze wakker gemaakt”, grinnikt ze. “Ik dacht: dit is uniek, ik ga kijken!”

Het wordt steeds drukker. Twee mannen met grote telelenzen lopen gehaast de pier op. Monteur Pieter Nijdam uit Noordburgum staat juist rustig naar de walrus te kijken. “Ik had even vrij tussen twee klussen door en dacht: ik ga even naar de haven. Maar ineens kon ik niet verder. Ik wist wel dat er ergens in Friesland een walrus zwom, maar dat ik hem nu hier zou treffen, had ik niet kunnen bedenken.” “O, leeft hij nog?”, klinkt het vervolgens verbaasd uit Nijdams mond. “Moet er dan geen veearts bij worden gehaald? Want hij moet wel gered worden.”

Net als Nijdam stuitten René en Bianca van Plaggenhoef uit Hoevelaken bij toeval op de walrus. Ze zijn er een paar dagen tussenuit en logeren in Makkum. “We wilden een eindje wandelen op de pier, en nu zien we dit! Een collega ging naar Schiermonnikoog en zei nog: misschien zie ik de walrus wel. Wij gaan naar Makkum, dus wij zien hem zeker niet, antwoordde ik. Ik stuur hem net een appje haha: de walrus ligt hier!”

