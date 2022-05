De CO2-uitstoot nam fors af in Amsterdam door de lockdowns. Klinkt bemoedigend, maar schijn bedriegt

De coronamaatregelen in 2020 hadden een groot effect op de CO2-uitstoot in de binnenstad van Amsterdam. De emissies in het hoofdstedelijke centrum namen tijdens de eerste lockdown met 40 procent af, zo blijkt uit internationaal onderzoek van onder meer Wageningen University & Research (WUR).

Een teruggang die bovendien langer aanhield dan in bijvoorbeeld Basel, Helsinki of Florence. Ook in oktober 2020, na een paar maanden zonder al te strenge coronamaatregelen, bleef de CO2-uitstoot nog ruim achter bij het normale niveau. “Vermoedelijk omdat het aantal toeristen nog fors lager lag”, verduidelijkt WUR-onderzoeker Gert-Jan Steeneveld.

Op het dak van een hotel

De Amsterdamse meetmast staat middenin het centrum: op het dak van een hotel op het Muntplein. “De mast meet de uitstoot tot ongeveer 500 meter afstand. Dat is in Amsterdam vooral binnenstedelijk gebied.” Die meetlocatie speelt mee bij het feit dat er ook ten opzichte van andere Europese steden sprake was van een forse vermindering.

“Er lijkt een sterk verband tussen de verminderde hoeveelheid verkeer - die bijvoorbeeld ook in de mobiliteitsdata van Google te zien is - en onze metingen.” Dat effect lijkt Amsterdam groter dan bij veel andere meetpunten. “Bij meetpunten die meer in een woonwijk of in het groen liggen, zien we dat het effect van de lockdown sneller verdwijnt.”

Wereldwijd amper effect

Zo’n forse CO2-reductie dankzij corona klinkt misschien bemoedigend: het geeft immers aan dat leven met minder uitstoot goed mogelijk is. Toch stemmen de data Steeneveld eerder pessimistisch. Want de forse CO2-reductie in Europese steden - tot soms wel 70 of 80 procent in steden als Heraklion (Griekenland) en Pesaro (Italië) - lijkt vooral een lokale momentopname.

“Er is sinds de jaren zeventig ook een CO2-meetpunt op Mauna Loa”, schetst hij. De mast op de Hawaïaanse vulkaan is bij uitstek de plek om CO2-ontwikkelingen op wereldschaal te meten. Zonder dat lokale effecten het beeld al te zeer vertroebelen. “En daar zien we, ondanks lockdowns overal ter wereld, dat er nauwelijks een effect is op de wereldwijde concentratie. Terwijl we twee jaar lang pijn gehad hebben van de coronamaatregelen. Maar grote vervuilers, zoals de industrie en energiecentrales, draaiden ook tijdens de pandemie door.”

Lees ook:

Vier belangrijke trends die in 2022 klimaatverandering moeten tegengaan

Alom alarm rond klimaat en natuur in 2021. Het ene sombere rapport is nog niet verschenen of de volgende negatieve cijfers zijn alweer daar. Vier belangrijke trends die in 2022 voorbij zullen komen om het tij voor de planeet te keren.