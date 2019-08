Vorig jaar werden ze rond deze tijd massaal vernietigd. “Iedereen wilde toen af van de buxusstruik, of wat daarvan over was”, herinnert Kars Veling van de Vlinderstichting zich. Veling heeft goed nieuws: dit jaar zijn er aanzienlijk minder buxusmotten geteld.

De Cydalima perspectalis stond vorig jaar nog op plek zeven in de vlindertelling, maar haalde dit jaar niet eens de top-25. De rupsen van de wit-grijze exoot, ooit geïmporteerd met buxusstruikjes vanuit Azië, deden zich vorig jaar tegoed aan zo’n beetje het hele Nederlandse tuinlandschap.

Buxusliefhebbers houden namelijk zo veel van hun struik dat ze aan één exemplaar nooit genoeg hebben. “Zo’n rijtje struiken is heel fijn voor een rups die zo’n sterke voorkeur heeft voor een specifieke plant”, zegt Veling.

Met zijn gulzigheid heeft het beestje wel zijn eigen graf ge­graven, vermoedt hij. “De kaal­gevreten struiken zijn meestal niet vervangen door nieuwe exemplaren. We krijgen ook de indruk dat kauwen, koolmezen, maar ook spitsmuizen de rupsen steeds meer als hapje beginnen te ontdekken.”

Blijft de vraag: kan het sein weer op groen? Kunnen we weer buxussen planten? Nou nee, haast Veling zich te zeggen: “Hij is nog steeds in de Randstad, hè. We kunnen eind dit jaar pas écht vaststellen hoe het met de mot gaat.”

Deze en volgende maand zal bijvoorbeeld nog een nieuwe generatie motten uitvliegen. Voor wie zich desondanks niet kan beheersen en buxus móét aanplanten, heeft Veling nog wel een advies: hou het bij een enkele struik hier of daar. En voorkom een ­monocultuur.

Lees ook:

De buxusrups moet snel op het vogelmenu

De buxusrups verovert Nederland. Zijn vraatzucht verandert de groene buxus in dorre struiken. Moeten we zoeken naar een alternatief voor in de tuin?

Als je eenmaal gif spuit, zit je aan de buxusmot vast

Twee jaar geleden ontving Koos Dijksterhuis een foto van een volgens de afzender ‘prachtige nachtvlinder’. Hij antwoordde: ‘Dit is de beruchte buxusmot. Als je een buxus hebt, kun je die als dood beschouwen.’