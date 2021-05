De Buigreiger heeft geen natuurlijke vijanden

Iedere week beschrijft O.C. Hooymeijer een vogel die aan zijn brein is ontsproten. Eerdere afleveringen in de serie ‘De Wondere vogelwereld van O.C. Hooymeijer’ leest u hier.

Buigreiger Stannus chrommhiidius L 115 - 30 cm - V162 cm

Vrij zeldzaam en plaatselijk. Bewoner van uitgestrekte over- en meerjarige hooghalm rietvelden met open, ondiepe waterpartijen. Vermijdt de grotere watervlaktes met kans op golfslag, doch in tijden van aanhoudende droogte met de daaraan verbonden lage waterstanden kan de Buigreiger de hoge wal van deze plassen frequenteren.

Zeer behendige, slagvaardige echte stootjager. Jaagt op alles wat dierlijk is. Padden, kikkers, vogels, slangen, vissen, knaagdieren, geleedpotigen, ongewervelden, maar ook de jongen van haarwild als haas en konijn en zelfs pasgeboren reeën staan op het menu. Sluipt geluidloos door riet, op zoek naar prooi. Kan uren aaneen doodstil met de vlijmscherpe snavel ‘in de aanslag’ op een vaste aasplaats staan, teneinde een nietsvermoedende voorbijkruipende of langszwemmende prooi te verschalken.

Verenkleed donker met een, als de vogel in de volle zon staat, opvallende paars-rode gloed. Zie pluizige witte rand bij nekaanzet. Poten lichtblauw met redelijk grote klauwen. Gewoonlijk zwijgzaam, doch kan tijdens het ‘stoten’ van een prooi een kort, krachtig, ‘Aarrgghh’ voortbrengen.

Beeld O.C Hooymeijer

Afgezien van het moderne snelverkeer heeft de Buigreiger geen vijanden en behalen ­alle vogels, mits niet aangereden door een auto, de leeftijd van 30 jaar. Opvallend: naarmate de leeftijd vordert, ‘buigt’ de vogel geleidelijk neerwaarts. Ook het vluchtbeeld ondervindt een sterke verandering: daar waar de jonge, levenskrachtige vogels met gestrekte hals en snavel vliegen, laten de oudere vogels de kop steeds verder onder het lichaam bungelen. In de laatste ­levensfase is het niet meer mogelijk om de kop hoger dan enkele centimeters boven de grond te heffen. Mede door stramheid en trillen van met name de kop en nek, is het schier onmogelijk om de snellere prooien te vangen en gaat de oudere vogel over op een zo goed als vegetarisch menu van meest waterplanten met af en toe een regenworm of een traag voorbijvliegend insect. Uiteindelijk is het niet meer mogelijk om zich voldoende te voeden en trekt de sterk verzwakte Buigreiger zich langzaam terug in een zeer dichte rietpartij om in alle eenzaamheid te sterven.

Volksvogelwijsheid

Herkomst, Duitsland (Slochter-Tieffelder)

“Das Altfrauchien ist gebogen wie eine Bügerätser.” Vertaling: Dat oude besje loopt zo krom als een Buigreiger. Betekenis: De oude vrouw is stervende.