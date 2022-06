De boswachter ziet dieren en planten lijden onder de stikstofuitstoot. ‘De grond is zo zuur als cola’

Uitkopen vervuilende kalverhouders

Om de natuur op de Veluwe en in de Gelderse Vallei een kans te geven, moet de stikstofuitstoot daar met minstens 70 procent omlaag, blijkt uit de uitgelekte berekeningen van het kabinet. Daarmee staat de regio een gigantische opgave te wachten, samen met andere kwetsbare gebieden als de Brabantse Peel.

Het afgelopen jaar probeerde de provincie Gelderland met name vervuilende kalverhouders te verleiden zich te laten uitkopen. Animo is er: maar liefst 114 kalverbedrijven meldden zich aan voor een vrijwillige uitkoopregeling. Enkelen trokken zich later terug, maar het grootste gedeelte was bereid te stoppen of verhuizen in ruil voor compensatie.

Daarvan zijn er tot nu toe slechts vier uitgekocht, bevestigde gedeputeerde Peter Drenth (CDA) woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Met vier andere agrariërs wordt nog gesproken. Het budget van 20 miljoen euro blijkt lang niet toereikend om alle geïnteresseerden uit te kopen. Volgens de provincie is extra geld vanuit het Rijk dan ook hard nodig: in mei vroeg de gedeputeerde nog om een half miljard euro voor een ambitieus stikstofplan.

Gelderland huisvest de helft van de één miljoen slachtkalveren in Nederland. De dieren stoten via hun ontlasting veel stikstof uit, wat slecht nieuws is voor de natuur. Met name het kenmerkende schrale heidelandschap in de omgeving heeft er veel onder te lijden.

Vrijdag komt milieuminister Christianne van der Wal (VVD) met een nadere invulling van het stikstofbeleid. Dat belooft volgens haar een ‘keiharde boodschap’ te worden. Mogelijk komt dan ook de gedwongen uitkoop van veehouders op tafel.

“CDA en VVD hebben de boeren consequent valse hoop gegeven”, meent Luuk van der Veer, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland. “Het is al jaren duidelijk dat er harde maatregelen nodig zijn, maar deze partijen wilden liever pappen en nathouden. Ik ben blij dat Europa en het Rijk hen nu bijsturen.”