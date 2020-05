De bloeddorstige wolf, ‘wen er maar aan’

“Wen er maar aan. Dit gaat niet meer voorbij”, zegt Maurice La Haye, roofdierexpert van de Zoogdiervereniging. Op dit moment lopen er naar schatting tien wolven vrij rond in Nederland en die richten soms bloedbaden aan.

Beeld Thijs Van Dalen

La Haye pleit voor uitbreiding van de subsidieregeling voor preventieve maatregelen, zoals schrikdraad. Nu komt de overheid pas met geld over de brug in regio’s waar zich minimaal een half jaar een wolf heeft gevestigd. Maar jonge wolven houden zich niet aan regiogrenzen. Ze zwerven door grote delen van Nederland en bijten op hun zoektocht naar voedsel schapen en zelfs kalveren van Schotse hooglanders dood – ook ver buiten de gebieden waar de wolven zich definitief hebben gevestigd. Het roofdier legt op een dag makkelijk 150 kilometer af.

In de afgelopen dagen zijn er meerdere incidenten geweest met rondzwervende wolven. Eind april werden bij Culemborg en Beesd in totaal 20 schapen doodgebeten, vermoedelijk door één zwervende wolf. Of het een wolf was, is pas zeker als DNA-monsters zijn geanalyseerd.

Beeld EPA

Ook veehouders die door zwervende wolven worden getroffen moeten financiële steun krijgen van de provincies, vindt La Haye. Hij is bang dat het draagvlak voor wolven in Nederland wordt ondermijnd als schade door zwervende wolven buiten de subsidieregeling blijft.

De wolvenpopulatie beheersbaar houden

Eind april werden vier kalveren van Schotse hooglanders gedood op het land van boer Jos Leenders in het Brabantse Someren. Het incident leidde tot vragen van de VVD-fractie in Noord-Brabant. Statenlid Roel Gremmen wil van Gedeputeerde Staten horen hoe het college ervoor gaat zorgen dat ‘de wolvenpolulatie in Brabant beheersbaar blijft’. Van Gremmen vroeg: “Bent u hierover in gesprek met bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging?”

Volgens Gremmen moet zijn vraag niet worden opgevat als een suggestie de wolven desnoods maar af te schieten. “Afschieten is zeker nu nog niet aan de orde. We hebben in Brabant een groot probleem met wilde zwijnen. Dat probleem wordt nu aangepakt door gezamenlijk overleg van een groot aantal organisaties. Dat blijkt goed te werken. Zoiets moet ook worden opgezet voor de wolven, vind ik. Jagers hebben ervaring met populatiebeheer. Daarom lijkt het mij goed als zij erbij betrokken zijn.”

Sinds 2015: 542 gedode dieren In Nederland zijn sinds 2015 ruim vijfhonderd dieren doodgebeten, overwegend door wolven, maar ook door vossen en honden. Het ging daarbij hoofdzakelijk om schapen, een enkele geit en enkele kalveren. Door BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies, is aan veehouders vanaf 2015 ruim 82.000 euro schadevergoeding uitgekeerd voor het verlies van de dieren, gemiddeld ruim 160 euro per gedood dier. In de afgelopen maand april zijn er in Nederland volgens de officiële cijfers 39 schapen en 5 kalveren gedood, waaronder de 4 in Someren. Van de gedode dieren in april is nog niet officieel vastgesteld of het in alle gevallen om een wolf ging.

Zwervende wolven komen eraan

La Haye, van de Zoogdiervereniging, vindt de VVD-reactie onbegrijpelijk: “Ze zijn kennelijk nu pas wakker geschrokken in Brabant: inderdaad, de wolf kan ook in die provincie opduiken. Heeft dit Statenlid onder een steen geleefd? Sinds 1990 wordt Nederland klaargemaakt voor de komst van de wolf. De VVD in Brabant had allang kunnen weten dat de wolf in heel Nederland kan opduiken. Onze schapenhouders hebben 150 jaar lang profijt gehad van het feit dat de wolf in Nederland was uitgestorven. In Oost-Europa hebben schapenboeren leren leven met de wolf. Dat proces moeten wij nog doormaken.”

Volgens La Haye zullen wolven vaker vee, vooral schapen, aanvallen. “Ik verwacht echt geen hausse aan incidenten, maar dit wordt een heel normaal verschijnsel. We hebben nu een roedel in Drenthe. Er zal op de midden-Veluwe mogelijk een tweede roedel komen. De wolven krijgen jongen en die jongen zullen gaan zwerven. In Vlaanderen en in Belgisch Limburg leven ook koppels. De jongen daarvan kunnen zomaar naar Nederland trekken. Ook vanuit Duitsland komen zwervende wolven deze kant op. Ook al zouden we ze door jagers willen laten uitroeien, dan nog zullen ze blijven komen. Schieten gaat echt niet helpen.”

Lees ook:

De wolf kan maar beter snel weer verdwijnen

Column Nelleke Noordervliet: De opwinding over de terugkeer van de wolf in ons land begrijp ik totaal niet. Zo’n 150 jaar geleden hebben de wolven zich teruggetrokken uit ons gebied. Er was onvoldoende eten en ruimte. Er werd op ze gejaagd omdat ze aan de kippen en de lammeren van de boeren begonnen. Wegwezen dus. Niet veilig meer.

Drie wolven in Nederland van de radar verdwenen

Wolven in Nederland zijn op de voet te volgen met een GPS-halsband. Eentje liep naar de zuiderburen en werd het slachtoffer van stroperij. Nu blijken er nog drie van de radar te zijn verdwenen.