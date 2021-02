De avondklok is voor overstekende pad een zegen

Zorgmedewerkers, voedselbezorgers en hondenbezitters hebben al een ontheffing voor de avondklok, en als het aan de Dierenbescherming en de GroenLinks-fractie in Den Haag ligt, komen daar paddenoverzetters bij.

Voor de vrijwilligers die padden helpen oversteken moet er een uitzondering komen, de amfibieën houden zich immers niet aan de avondklok. Padden, kikkers en salamanders komen rond deze tijd van het jaar uit hun winterslaap en kruipen in de nacht naar water toe om in te broeden. Vooral na tien uur ’s avonds steken ze daarbij wegen over, en worden ze vaak platgereden. “Het zou jammer zijn als je al om 21 uur moet stoppen als vrijwilliger”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming tegen het ANP. Dan komt de paddentrek immers pas goed op gang.

Als een proef met de uitzondering voor paddenoverzetters in Den Haag een succes is, moet die van GroenLinks en de Dierenbescherming worden uitgebreid naar het hele land.

Het is maar de vraag of zo’n uitzondering überhaupt nodig is. Natuur-educatiestichting IVN laat weten dat er veel minder padden doodgereden worden dan in andere jaren. Er rijden door de avondklok immers een stuk minder auto’s op de weg. Voor veel mensen is de avondklok een paardenmiddel dat zwaar op het gemoed drukt, maar IVN noemt het instrument voor padden ‘een zegen’.

