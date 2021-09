De apenstrijd in een natuurpark in Gabon is ontaard in een dodelijk bloedbad. Hoe kan dat?

Apen die elkaar naar het leven staan, gorilla’s die daarbij het onderspit delven; het is voor het eerst vastgelegd op video. Hoe is de dodelijke agressie van 27 chimpansees in een natuurpark in Gabon te verklaren?

Het is vijf uur in de middag, vlak voor zonsondergang. 27 chimpansees in het Loango National Park in het West-Afrikaanse land Gabon worden al enige tijd door een team van onderzoekers nauwgezet geobserveerd. De apen patrouilleren langs de grenzen van hun territoir. Ze zijn uit op een confrontatie, of op jacht naar prooi. Ze sluipen stil door het dichte woud.

En dan gebeurt er iets wat nog nooit eerder is gezien, laat staan vastgelegd op video. De chimpansees slaan luidde alarmkreten, krijsen, schreeuwen en maken een oorverdovend lawaai in het oerwoud. De onderzoekers gaan ervan uit dat de Rekambo groep, zoals deze chimpanseegemeenschap heet, is gestoten op een naburige troep vijandelijke chimpansees. Totdat ze plotseling het luide geroffel op de borst van een zilverrug horen. De confrontatie is met een groepje van vijf westelijke laaglandgorilla’s, bestaande uit het mannetje, drie vrouwtjes en een baby. Normaal gesproken leven chimpansees en gorilla’s vreedzaam zij aan zij. Maar nu dus even niet.

De zilverrug wordt op de grond omsingeld door tien chimpansees. De grote gorilla slingert drie tegenstanders de lucht in, waarbij een vrouwtjeschimpansee ernstig gewond raakt. De enorme gorilla wordt toch in het defensief gedrongen door de niet aflatende aanvallen van negen chimpanseemannen. Die zijn weliswaar wat kleiner maar niet minder gevaarlijk, met hun scherpe grote slagtanden.

De zilverrug ziet zich gedwongen op de vlucht te slaan om de strijd te overleven. De aandacht wordt dan op de vrouwtjesgorilla’s gericht. Vooral de moeder met de baby moet het ontgelden. Uiteindelijk weten de chimpansees de gorilla haar kind te ontfutselen. Drie mannetjeschimpansees onderzoeken de jonge gorilla, die angstige piepgeluidjes maakt en daarmee zijn moeder roept. De ene na de andere chimpansee sleurt het jong mee. De laatste, die de naam Littlegrey kreeg, besnuffelt het gorillaatje even en mept het daarna met drie gerichte slagen op het hoofd dood. Het lichaampje wordt achtergelaten.

De rust in de Rekambo groep keert na deze moord onmiddellijk terug, alsof er niets is gebeurd. De strijd heeft 52 minuten geduurd en het is voor het eerst dat zo'n gevecht tussen chimpansees en gorilla’s is waargenomen en vastgelegd op video, in februari 2019. Maar daar bleef het niet bij.

Weer is het doelwit een gorillababy

In december van datzelfde jaar is er weer een zware confrontatie. De Rekambo-chimps lanceren een nieuwe aanval op een gorillagroep, bestaande uit zeven mensapen. Onduidelijk is of het dezelfde of een andere groep gorilla’s is.

Dit keer heeft de oorlog plaats in de boomtoppen. Ook nu zijn er 27 chimpansees bij de aanval betrokken. Bij het zien van de overmacht gaat de zilverrug ervandoor. Het gevecht gaat verder met de gorillavrouwen en weer is het doelwit een gorillababy. Moeder en kind worden aangevallen door acht chimpmannen. Zij verliest haar kind in de kakofonie van hysterische geluiden van de chimpansees en de enorme agressie. De gorillababy wordt later door de leden van het onderzoeksteam gezien: dood, opengereten en grotendeels opgegeten. De strijd duurde dit keer liefst 79 minuten.

Daarna zijn er bij het Ouzaga Louango Chimpanzee Project geen confrontaties tussen beide groepen mensapen meer waargenomen. Onderzoekers volgen de Rekambo chimpansees al jaren elke dag, om hun communicatie en sociale gedrag onderling te bestuderen, zegt Simone Pika, de co-directeur van het project. Ze schreef er met twee collega’s een wetenschappelijke studie over die deze zomer verscheen in Nature.

Pika was er zelf niet bij, maar een student, Lara Southern, maakte beide aanvallen mee met andere teamleden. “Iedereen die het zag, was geschokt. Toen het volgteam doorkreeg dat er een groep gorilla’s betrokken was bij het gevecht, trok het zich verder terug om niet zelf in gevaar te komen. Het was een gigantische heksenketel en zeer ongebruikelijk.”

Pika en andere chimpansee-experts vragen zich af wat de bedoeling van de chimpansees is geweest bij beide aanvallen. “Duidelijk is dat ze op patrouille waren. Hun gedrag is dan zeer oplettend en ze zijn stil. Ze gaan op zoek naar indringers of prooi, zoals andere apen en dieren. Maar opeens liepen ze de gorilla’s tegen het lijf en was er heel ander gedrag: opwinding, luidruchtigheid en agressie. De chimpansees schreeuwden als gekken, dat doen ze op jacht nooit. Ze waren met velen en de gorilla’s met weinigen. Misschien voorvoelden ze dat ze deze strijd konden winnen.”

Misschien is er sprake van voedselconcurrentie

Het gedrag na het slagveld was ook ongebruikelijk, volgens Pika. “Als ze een prooi hebben gevangen, zoals een baviaan, dan eten ze die gezamenlijk op, de sterke mannetjesapen mogen eerst, maar ieder krijgt een deel van de buit.” Dat gedrag zagen de onderzoekers dit keer niet. De eerste babygorilla werd niet opgegeten en de tweede van de latere confrontatie werd niet gezamenlijk verorberd. Het alfamannetje had niet eens interesse in een hap.

Het stelt de wetenschappers voor een interessant raadsel, dat nu ook tot hun onderzoek behoort. Ook vragen ze zich af of er andere structurele oorzaken zijn waardoor de mensapen elkaar te lijf gingen. “Meestal mijden ze elkaar en leven ze in een soort vreedzame co-existentie onder hetzelfde bladerdak. We kennen zelfs gevallen in Afrika waar chimpanseejonkies met gorillakids spelen, zonder problemen.”

Pika en haar collega’s vermoeden dat er sprake is van voedselconcurrentie. Beide apensoorten zijn grotendeels afhankelijk van de fruitbomen in het bos en daarmee overlapt hun eetgedrag tussen de zestig tot tachtig procent. “Gorilla’s eten nog gevarieerder dan chimpansees, waardoor de laatsten over een kleiner aanbod aan voedsel beschikken.

Of ligt het aan de fruitbomen?

Gabon kent drie seizoenen: twee droge periodes en een regentijd. Het is opmerkelijk dat beide aanvallen gebeurden, volgens Pika, in de tijd van schaarste in het bos. “Dan zie je ook gevechten tussen concurrerende chimpanseegroepen en vallen er doden, zodat een groep minder apen heeft en de ander zo de voedselconcurrentie wint.” Misschien is er ook sprake geweest van zo’n gevecht om voedsel in Loango National Park met de gorilla’s.

Pika heeft nog een ander vermoeden dat ze wil uitzoeken. In een 150 kilometer verderop gelegen wildpark is jarenlang onderzoek gedaan naar fruitdragende bomen. Het blijkt dat die steeds minder fruit geven, mogelijk door klimaatopwarming. Dat zou in haar nationale park het geval kunnen zijn.

Lees ook:

Sinds Jane Goodall de getuigenissen leverde van schijnbaar nodeloos geweld onder chimpansees, hebben veel biologen en antropologen geprobeerd dit gedrag in een evolutionair perspectief te plaatsen.

Voor het eerst was daar een waarneming van doelbewust, maar vooral nutteloos geweld onder dieren.Niet om de grens van een territorium te verdedigen gingen de apen op pad, niet om de gunst van een lekker hapje of geslachtsgemeenschap met een vruchtbare vrouw, maar alleen om een van de buren om zeep te helpen; geweld om het geweld.