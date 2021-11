De ambitieuze klimaatplannen stromen binnen. Is er in Glasgow sprake van een kopgroep van landen?

Verspreid over de klimaattop zie je dat coalities van landen ambitieuze toezeggingen doen. Zijn er vandaag nieuwe plannen aangekondigd?

Boris Johnson riep aan het begin van de top dat deze over coals, cars, cash and trees zou moeten gaan. Daarop sluit een Nederlands initiatief dat woensdag wordt gepresenteerd voor de transportsector mooi aan: in 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen die de weg opgaan zonder uitstoot rijden. Veertien landen hebben zich hier al bij aangesloten. Maar het is natuurlijk een langetermijnplan, voor 19 jaar vanaf nu.

Spectaculairder is waar Denemarken en Costa Rica mee komen: ze stoppen met nieuwe fossiele projecten. Niet meer boren naar gas, geen nieuwe olievelden openen. Volgens deze landen is alleen dan de maximale temperatuurstijging van 1,5 graad nog in zicht. Ik verwacht dat op zijn best tien andere landen hier initieel bij aansluiten. Denemarken en Costa Rica vertrouwen niet op compensatie van CO 2 -uitstoot. De vraag komt dan op waarom Denemarken wel het gas in de Waddenzee laat zitten en windmolens op de Noordzee bouwt, terwijl Nederland dat nalaat.

Is er een groep landen die het voortouw neemt in deze ambitieuze klimaatplannen?

Je hebt koplopers nodig die bereid zijn initiatief te nemen, maar het is niet zo dat er een tweedeling tussen koplopers en achterblijvers is ontstaan. Landen zitten constant met elkaar om de tafel, ook voor afspraken die niet in de slotverklaring van de klimaattop komen.

Een initiatief wordt naar buiten gebracht op het moment dat een aantal landen zich committeert en een behoorlijk resultaat kan worden geboekt. Er staat dan geen punt achter het akkoord, maar een komma. De initiatiefnemers hopen op een domino-effect. Andere landen kunnen altijd nog aansluiten, ook na de klimaattop. Zo heeft Duitsland zich nu ook aangesloten bij de groep landen die niet meer wil investeren in buitenlandse fossiele projecten. Bij elk initiatief wordt gezocht naar landen die mee willen doen. Er is dus geen vaste coalitie.

Gisteren was de eerste plenaire bijeenkomst van ministers en wereldleiders. Wat is daarin afgesproken?

Het onderhandelingscircus met ministers en wereldleiders startte gisteren. De ministers hebben braaf hun goede intenties uitgesproken. In zekere zin was het een herhaling van begin vorige week, toen de wereldleiders vertelden hoe belangrijk ze klimaatverandering vonden. De komende dagen zullen ze concretere afspraken moeten maken.

Er is al een aantal toezeggingen gedaan op het gebied van gender. Vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor klimaatverandering. In veel landen voeden alleen de vrouwen hun gezin en zijn ze verantwoordelijk voor schoon drinkwater. Dit zijn de posities die het eerst worden geraakt door klimaatverandering. De toezeggingen hierover zijn gedaan in de marge. Een aantal landen zegt bij zijn beleid meer rekening te houden met de positie van vrouwen en het promoten van vrouwelijk leiderschap. Belangrijk, maar het zijn tamelijk vage afspraken.

Lees ook:

Dag negen van de klimaattop: wat doet Obama in Glasgow?

Het is deze week aan de politiek, ziet Trouw-verslaggever Onno Havermans in Glasgow. De ministers moeten spijkers met koppen slaan. Voorzichtig circuleert al een eerste versie van het slotakkoord, terwijl de onderhandelingen nog bezig zijn.

Brazilië, Saudi-Arabië en Australië stellen de lastige beslissingen in Glasgow liever een jaartje uit

Met de komst van veel ministers werkt de klimaattop toe naar een politiek hoogtepunt. Komt er een Glasgow-akkoord, of kijken de partijen vooruit naar COP27 in Egypte?