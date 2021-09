De alligator is een minder gezellige verjaardagsgast dan gedacht

Stel, je kind is jarig en je wilt een verjaardagsfeestje organiseren. De vraag is dan wat je gaat doen om het uitgenodigde kroost te vermaken. Zaklopen? Koekhappen? Bingo? Dat klinkt allemaal nogal saai.

In de Amerikaanse staat Utah kwam iemand op een lumineus idee en nodigde op 14 augustus via een firma die educatief vermaak organiseert een grote alligator op het feestje uit. Een krokodil van tweeënhalve meter, met een echte oppasser erbij. Dat is leuk, dan kunnen de kinderen een beetje educatief verantwoord griezelen.

De oppasser, een jonge vrouw, doet dit werk regelmatig; ze is het dier gewend. Om het beest terug te dringen wanneer hij te opdringerig wordt, geeft ze hem met haar hand een duwtje onder zijn kin. Maar toen ging het mis. Het enorme reptiel pakte haar bij haar linkerarm en liet niet meer los. Sterker nog: hij vertoonde het normale krokodillengedrag door de vrouw als een echte prooi onder water te trekken en rond te draaien. Paniek!

Er ontbreken wat onderdelen van haar arm.

De dame is gered doordat iemand koelbloedig op de rug van de alligator ging zitten om hem te beletten nog verder rond te draaien. Ze ligt nu in het ziekenhuis met een aantal botbreuken en er ontbreken wat onderdelen van haar arm.

Een bericht over dit mislukte kinderfeestje op de website focusingonwildlife.com eindigt met de verzuchting dat wilde dieren in de natuur thuishoren: ‘Wilde dieren moeten met rust gelaten worden in hun eigen natuurlijke habitat, voor de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen’.

Deze oproep om dieren ten behoeve van ieders veiligheid en welbevinden rustig in de natuur te laten, is geen garantie op succes, zo bleek deze week. Alligators leven in het water en een overstroming kan dan onvoorziene gevolgen krijgen.

Toen ze terugkwam, bleek de man verdwenen

Een man van 71 uit Louisiana wordt vermist nadat hij in een buitenwijk van New Orleans in de door de orkaan Ida veroorzaakte overstroming werd gepakt door een alligator. Het water stroomde door de straat, met een in de stroom meegevoerde alligator erin. De man werd gegrepen en gelukkig door zijn vrouw gered, maar hij raakte wel ernstig gewond. De vrouw ging in een kano op zoek naar medische hulp. Toen ze terugkwam, bleek de man verdwenen. Men vermoed nu dat de krokodil hem in tweede instantie alsnog heeft gepakt en wellicht zelfs opgegeten.

Het zuiden van de Verenigde Staten is het natuurlijke verspreidingsgebied van de Mississippialligator, Alligator mississippiensis, een krokodilachtige die een lengte van maximaal ruim vijf meter kan bereiken. Meestal worden ze ‘slechts’ vier tot vierenhalve meter lang; het beest dat zich op het kinderfeestje aan zijn oppasser vergreep, was dus nog relatief bescheiden van afmeting.

Er leeft nog één andere soort; in China komt een veel kleinere voor, toepasselijk Alligator sinensis geheten, die maar twee meter lang kan worden. De Amerikaanse alligators behoren tot de grootste krokodillen op aarde; alleen de Aziatische zeekrokodil en de Afrikaanse Nijlkrokodil kunnen nog iets groter worden.

Het zijn geen dieren die je tijdens een zwempartij of een wandeling wilt tegenkomen. En ook niet op een kinderfeestje.