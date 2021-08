De Aarsvink zingt niet door de snavel, maar door de cloaca

Meest algemene van de vier in Europa voorkomende Anusfluiters (orde Aneuspicolhittiden, familie Phetoditen). Verwant aan de Cloacavink (Fringilla cloaca), de Iberische Gewone Blazer (Blazhiettathta ordi) en de Kleine Pomp (Peditiumthantius pico).

Waar te nemen in dicht struikgewas, tuinen, parken, heggen, loof en gemengde bossen, op kaalslagen met verspreide boomgroepen, maar ook op met groen omrande pleinen alsmede sportterreinen in de buitenwijken van steden en dorpen. Verenkleed kleurrijk. Inktzwarte keel en kap, doorlopend in rugpartij. Zie opvallende helderwitte kopflanken en scherp gepunte staart. Goudgeel gevlekte vleugels. Rode onderbuik met naar vleeskleurig gaande achterzone.

Kleine, licht samengeknepen oogjes, die alleen door een zeer goede verrekijker, of bij een dode vogel in de hand onderscheiden kunnen worden. Vlucht zwaar golvend met slechts een tweetal vleugelslagen om de 1 à 2 meter. Maaltijd bestaat meest uit insecten, rupsen, larven en wormen. Ook van vleugels ontdane vlinders, libellen en juffers staan op het menu. Op de winterdag, wanneer het ‘levend’ voedsel niet meer voorradig is, gaat de Aarsvink over op noten, bessen en zaden. Mag dan ook graag de winterse voedertafel bezoeken.

Zang, een zeer gevarieerde klankenreeks met hoge fluitende sissers en trillers, maar ook een zwaar, bonkend ‘BBBuubbubUUUb’. Opvallend is het dat de Aarsvink niet door de snavel zingt, maar, zoals voor de Anusfluiters zo typerend, door de cloaca. Alvorens aan de vaak urenlange zangpartij te beginnen, ‘pompt’ de vogel zichzelf op. Met schokkende, lucht happende bewegingen wordt de in de onderbuik gelegen zogenaamde ‘fluitzak’ gevuld, waarbij een druk van circa 3,5 bar kan worden bereikt. Het onderlichaam van de vogel zwelt tot wel tweemaal de normale afmeting op en het is daarna zo goed als onmogelijk nog te vliegen. De zangpost wordt dan ook vóór het luchthappen uitgekozen en ingenomen. Dit kan de top van een boom zijn, maar ook een lagere post als een stekpaal of zelfs een steen of molshoop voldoet.

Licht voorover gebogen, met gespreide, omhoogstaande staartpennen laat de Aarsvink door middel van het aanspannen, laten trillen en wijd open zetten van de cloaca zijn schitterende zang, die tot in de wijde omgeving te vernemen is, vaak de hele nacht horen. De in de fluitzak opgeslagen luchtvoorraad kan na verloop van tijd ietwat zurig worden en daardoor verspreidt de zingende vogel vaak een wat bedorven, ranzige geur. Hierom wordt de Aarsvink in grote delen van België ook wel Stinkfluiter genoemd.

Volksvogelwijsheid: Herkomst Duitsland (Biesenfürter Rüppefelden)

“Da ist gerade ein Anuspfeiferfink vorbeigeflogen!”

Aarsvink Beeld O.C.Hooymeijer