Datacenters slurpen alle energie van windmolens op, maar daar lijkt een simpele oplossing voor te zijn

Wat een mobieltje of een laptop kan, blijkt ook mogelijk met een groot datacenter. Zet de instellingen op de ecologische stand, waardoor het systeem niet voluit draait, en een forse besparing op energiegebruik ligt voor het oprapen. Door de eco-knop bij alle Nederlandse datacenters in te drukken, daalt hun stroomvraag met gemiddeld tien procent, gelijk aan het stroomverbruik van 61.000 huizen. Dat blijkt uit een onderzoeksproject van de Amsterdam Economic Board (AEB). Grote bedrijven als KPN, Schiphol en Rabobank deden mee.

De uitkomsten zijn goed nieuws voor de branche van datacenters. De computerkasten, die bedrijven, ziekenhuizen en organisaties van internet en IT-diensten voorzien, liggen onder vuur om hun torenhoge energievraag. In de regio Amsterdam, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters, zwol de kritiek afgelopen jaar aan. Datacenters zouden zoveel stroom slurpen, dat de energie van windmolens en zonnepanelen niet bij huizen terechtkomt. Datacenters op de energiezuinige stand instellen, verkleint dit probleem.

Dronefoto van een datacenter van Google in Nederland. Beeld ANP

“Een kleine inspanning”, noemt projectleider Mark Spronk van Schiphol het aanzetten van de eco-stand. Het mooie is volgens de betrokkenen dat de kwaliteit van IT niet te lijden heeft onder een lager toerental van datacenters. De angst voor slechtere kwaliteit van digitale diensten is volgens de projectleiders een belangrijke reden dat datacenters voluit draaien. Een andere verklaring is dat formeel niet de uitbaters van datacenters, maar de klanten ervan aan de knoppen mogen draaien. Om de 10 procent besparing van elektriciteit werkelijk te bereiken, moeten deze afnemers volgens de AEB betrokken raken. Expertise over IT en datakasten ontbreekt vaak nog.

20 tot 40 procent besparing mogelijk

Zonde, aldus AEB. Bij sommige datacenters lijkt liefst 20 tot 40 procent energiebesparing mogelijk. Het verlagen van de stroomvraag van datacenters kan bijdragen aan klimaatdoelen en aan een lagere CO 2 -uitstoot. Geheel vrijblijvend is dat niet. In de landelijke Wet Milieubeheer ligt vast dat bedrijven niet onnodig energie mogen verbruiken. Naar aanleiding van het besparingspotentieel van 10 procent bij datacenters, kondigt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan hierop toe te zullen zien. Een datacenter dat onnodig hard staat te loeien kan een waarschuwing of boete tegemoet zien.

De branchevereniging Dutch Datacenter Association (DDA) schrikt daar niet van. Handhaving is ‘vrijwel onuitvoerbaar’, reageerde directeur Stijn Grove in het Financieele Dagblad, omdat de IT-instellingen van datacenters moeilijk te controleren zijn voor toezichthouders. Handhaving van de Wet Milieubeheer, bij fabrieken of winkels die onnodig energie verspillen, kwam tot nu toe niet va de grond. Laat alle klanten van datacenters in Europa liever verantwoording afleggen over hun stroomgebruik aan één centrale toezichthouder, bepleit DDA.

Lees ook:

Weer een datacenter erbij: onze digitale honger is onstilbaar

Nederlandse datacenters blijven groeien. Zolang ze maar elektriciteit en personeel vinden.