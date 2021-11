Dat Glasgow een eind aan ontbossing wil is een forse stap tegen klimaatverandering

De wereldleiders op de klimaatconferentie in Glasgow hopen met het stoppen van ontbossing een flinke stap te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Honderd landen, waaronder Nederland, hebben een akkoord bereikt om tegen het einde van dit decennium ontbossing te beëindigen, evenals bodemdegradatie.

Uit een studie van de New York Declaration on Forest, half oktober gepubliceerd, blijkt dat met maatregelen om ontbossing tegen te gaan 20 tot 30 procent van de klimaatprobleem opgelost kan worden. Bossen nemen enorm veel koolstof op en worden daarom ook wel ‘longen van de aarde’ genoemd.

Uit een studie van het WereldNatuurfonds kwam eerder dit jaar naar voren dat Europa voor een groot deel verantwoordelijk is voor de ontbossing in de wereld. Als het gaat om de afname van producten zoals soja en palmolie, die vaak voortkomen uit gebieden die te maken hebben gehad met het kappen van bos, staat de Europese Unie, na China op de tweede plaats. Het Wereld Natuurfonds rekent 16 procent van ontbossing toe aan de Europese Unie en wijst erop dat landen hun productieprocessen moeten aanpassen om de maatregelen die toen al op de plank lagen uit te kunnen voeren.

Ook Brazilië steunt de plannen

In Glasgow is besloten dat de honderd landen de komende jaren 16,5 miljard euro gaan uitrekken om ontbossing tegen te gaan. Landen als Brazilië, Rusland, Canada, Indonesië en Congo, met veel bos op hun grondgebied steunen het plan.

De landen die meedoen bezitten 85 procent van de bossen wereldwijd: een gebied van zo’n 34 miljoen vierkante kilometer - ruim drie keer het grondgebied van China. De Britse premier Boris Johnson, die gastheer is van de klimaatconferentie COP26, noemt de deal ‘een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen’.

New York Declaration on Forest is een internationale groep wetenschappers die wil dat de ontbossing in 2030 is gestopt en dat 350 miljoen hectare is hersteld en dat erosie wordt tegengegaan. “Alle inspanningen die tot nu toe zijn gedaan om ontbossing te voorkomen zijn niet genoeg. Als de wereldleiders serieus het klimaatakkoord van Parijs willen uitvoeren moeten zij de bossen nu boven aan hun politieke agenda zetten”, zei Franziska Haupt van Climate Focus, de belangrijkste auteur van het rapport over ontbossing.

In Glasgow is deze oproep aangekomen. De honderd landen trekken tot 2025 omgerekend 10,2 miljard euro uit voor het project. Het is de bedoeling dat bedrijven daarnaast 6,2 miljard euro investeren. Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen en een aantal filantropische instellingen zijn ook overeengekomen om 1,5 miljard euro te besteden aan de ondersteuning van inheemse volkeren die in de bossen leven.

Ook hebben meer dan dertig financiële instellingen, waaronder verzekeraars en vermogensbeheerders als Aviva, Schroders en Axa, aangegeven te willen stoppen met investeringen in activiteiten die verband houden met ontbossing. Ongeveer eenzelfde aantal landen zegt de handel in palmolie, soja en cacao een halt toe te willen roepen, onder meer in Indonesië en in het Amazonegebied van Brazilië.

