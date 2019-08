Dankzij de droge zomers zijn er nu ook Nederlandse kikkererwten

De opbrengst bij Pieter Risseeuw uit Schoondijke (Zeeuws-Vlaanderen) leverde vorig jaar 3500 kilo kikkererwten per hectare op, veel meer dan de gemiddelde opbrengst in de (sub)tropische landen.

Dus plantte Risseeuw dit jaar wat meer; 2 hectare van deze peulvruchtensoort. Dat was wel een gokje, want het was vooral te danken aan de uitzonderlijk warme en droge zomer van 2018 dat het experiment zo goed was ­gelukt. De kikkererwt houdt van hoge temperaturen.

En van Zeeuws Vlaanderen. Volgens Ben Thomaes, directeur van een groothandel in granen, zaden en peulvruchten, is dat hét ­gebied in ons land waar de teelt van kikkererwten kan lukken. Vanwege de vruchtbare ‘jonge’ grond die nog maar een paar honderd jaar bestaat. “En de zee is hier nooit ver weg, waardoor de temperaturen gematigd zijn met tegelijkertijd veel zonneschijn.”

Ook dit jaar gaat het goed, zegt Risseeuw, al vindt hij het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over teelt op grotere schaal: “We weten nog niet goed hoe de plant zal reageren op meer vocht of ­lagere temperaturen.”

Groente- en peulvruchtenfabrikant Hak ziet er wel brood in. De populariteit van de erwt groeit hard onder Nederlanders, mede doordat deze goed past in vegetarische gerechten. Maar ook doordat de interesse in de keukens uit het Midden-Oosten is gegroeid. Hak hoopt op verdere uitbreiding van het experiment. Maar of dat echt kans van slagen heeft, weten we pas na een natte Hollandse zomer.

