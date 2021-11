Dag negen van de klimaattop: wat doet Obama in Glasgow?

Gisterenochtend dook opeens oud-president Barack Obama van de Verenigde Staten op de klimaattop op. Waarom kwam hij naar Glasgow?

Het is hier sowieso een mierennest, waar iedereen kriskras door elkaar loopt. Obama’s komst was onaangekondigd en zorgde dus voor enige sensatie. Er moesten linten worden gespannen om de drukte in de zaal waar hij zou spreken in goede banen te leiden.

Hij is natuurlijk geen wereldleider meer, maar een soort activist. In zijn toespraak steunde Obama jeugdige klimaatactivisten en riep hij op tot meer actie tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd is het een PR-stunt om Joe Biden en John Kerry te ondersteunen, al maakt Obama geen deel uit van de officiële VS-delegatie. De Verenigde Staten moeten nog steeds waarmaken dat ze weer deel zijn van het klimaatakkoord van Parijs en zelfs voorop lopen, zoals Biden graag zou willen. De komst van Obama onderstreept deze boodschap.

Hoe gaat het dan nu verder met de onderhandelingen?

Nu is de politiek langzamerhand aan zet. Sommige onderwerpen zijn nog niet uitgekristalliseerd en worden uitonderhandeld. Intussen bereidt de Britse voorzitter van de klimaattop, Alok Sharma, al een eerste versie van het slotakkoord voor. Verschillende delegaties kunnen reageren op deze eerste versie; veel zal er dus nog veranderen. Maar het is hier een enorm overlegcircus met grote en kleine overleggen, over allerlei klimaatonderwerpen. Het Nederlands onderhandelingsteam, bestaande uit ambtenaren en de Nederlandse klimaatambassadeur Jaime de Bourbon de Parme, onderhandelt daarbij namens Europa. De uitkomst van zo’n deeloverleg belandt uiteindelijk bij Eurocommissaris Frans Timmermans. Wat wordt afgesproken, is nog onbekend voor ons, wordt voorgelegd aan de verantwoordelijke ministers van de VN-lidstaten.

De Britse voorzitter van de klimaattop, Alok Sharma. Beeld Getty Images

Wat zijn de grootste discussiepunten voor de regeringsleiders?

Vandaag is de eerste plenaire sessie voor ministers, premiers en vice-presidenten om voor het eerst spijkers met koppen te gaan slaan. Formeel gaat het over de invulling van de afspraken van Parijs. Er zal veel worden gesproken over financiering en het zogenaamde Artikel 6, wat gaat over de koolstofmarkt. Dit is een langlopende discussie over hoe CO2-uitstoot te verhandelen is. Door het aankopen van uitstootrechten kunnen vervuilende landen meer uitstoten en landen die het goed doen en rechte verkopen, worden daar financieel beter van. Vandaag verwacht ik hier geen concrete afspraken over, omdat er veel haken en ogen aan zitten.

Wat gebeurt er vandaag buiten het officiële programma om?

Milieudefensie, een Nederlandse milieuorganisatie dat deel is van het internationale Friends of the Earth, geeft op een nevenevenement buiten de blue zone een presentatie over hoe je vervuilende bedrijven kunt aanklagen. In Nederland heeft Milieudefensie bij de rechter afgedwongen dat Shell zijn CO2-uitstoot drastisch moet verlagen. Hierover hebben ze een handboek geschreven. Dat wordt vandaag gepresenteerd.

