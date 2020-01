Crowdfunding haalt ruim 50 miljoen, dus over ruim twee jaar rijd ik in een zonne-auto

De Duitse start-up Sono Motors heeft via crowdfunding 53 miljoen euro bijeengeharkt, en dus zou mijn zonne-auto Sion over ruim twee jaar van hun lopende band moeten rollen! Ik houd toch nog maar rekening met wat hobbels op de weg erheen.

Om middernacht sloot de actie waarmee minstens 50 miljoen euro aan startkapitaal moest worden opgehaald om de Sion te kunnen gaan produceren. Die drempel werd een dag eerder overschreden en de eindstand werd uiteindelijk ruim 53 miljoen. Op zich vind ik dat al een prestatie van jewelste. Het zal gok ik de grootste crowdfundingsopbrengst van een Europese actie zijn.

Maar de echte prestatie moet nu natuurlijk nog worden geleverd: het daadwerkelijk gaan produceren van de auto. Ze hebben al twee rijdende prototypes, dus het is duidelijk dat de auto technisch mogelijk is. Maar van Tesla weten we dat het in grote aantallen afleveren van een compleet nieuwe auto geen sinecure is. ‘Production hell’ noemde Tesla-baas Elon Musk het onlangs, en dat terwijl hij toen al een paar modellen had gelanceerd om ervaring op te doen. Volgens de planning zou begin 2022 de serieproductie van de Sion moeten beginnen, maar het zou mij niet verbazen als dat moment nog wat gaat schuiven. Gelukkig heeft Sono de deskundigheid van een bestaande fabriek, de vroeger Saab-fabriek in Zweden, in de arm genomen zodat ze het wiel niet helemaal opnieuw hoeven uit te vinden.

De zonne-auto Sion met zonnepanellen rondom waarin ik over ruim twee jaar hoop rond te rijden. Beeld Sono Motors

Drie keer delen

Een auto van zonnepanelen waarmee op mooie zomerdagen stroom voor zo'n 35 km aan de accu kan worden toegevoegd, is overigens maar één bijzonderheid van de Sion. Want de bedenkers hebben ook nog drie ‘deel-doelen’ voor ogen. De Sion moet zijn stroom kunnen delen, je moet met de auto makkelijk aan het delen van ritten kunnen doen en Sono hoopt autodelen populair te maken.

Stroom delen kan de Sion op twee manieren. Enerzijds kun je via een kabel stroom uit je batterij leveren aan een andere auto als die onderweg stil komt te staan. Daarnaast kan de Sion aan het thuisnetwerk worden gekoppeld zodat stroom uit de accu gebruikt kan worden om in uren van dure stroom bijvoorbeeld de wasmachine op goedkope eigen stroom te laten draaien.

Koken op Sion-stroom

Het laatste, het zogeheten vehicle-to-home of vehicle-to-grid (V2H en V2G), is natuurlijk voor een zonne-auto bijna een must. Want het kan straks bij mij geregeld gebeuren dat de accu vol is en dat de zonnepanelen op de Sion stroom blijven leveren. Het zou toch echt zonde zijn als die stroom dan niet gebruikt zou kunnen worden. De Sion is als stroomleverancier ook handig als je gaat kamperen. Je kunt dan je potje elektrisch koken en je koffie zetten met zonnestroom van je Sion. De auto is daarvoor uitgerust met een stopcontact waar je een doodnormale Nederlandse stekker in kunt steken.

Sono wil daarnaast diensten gaan leveren waarmee je op een rit makkelijk (betalende) passagiers kunt meenemen. Ik vermoed dat ik daar niet veel gebruik van zal maken. Ik ben immers al gepensioneerd en maak niet al te veel gebruik van de auto. De derde deel-gedachte kan dan echter weer wel van toepassing worden. Sono wil het aantal auto's dat we met z'n allen gebruiken, gaan beperken met behulp van een soort leensysteem. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Maar ik stel me voor dat als ik de auto niet nodig heb, mensen in de buurt op hun telefoon kunnen zien dat mijn Sion beschikbaar is en hem kunnen huren. Er is dan geen sleutel nodig: de auto wordt via de telefoon geopend en gestart. Sono regelt dat dan via hun centrale computer. OIp die manier kan ik straks mijn auto ook weer beetje bij beetje terugverdienen.

Al met al vind ik het een spannende ontwikkeling. Binnenkort moet ik om te beginnen mijn belofte om aan te betalen gestand gaan doen. Vervolgens kan ik twee jaar ongeduldig toezien of het allemaal zo vlot zal gaan als de bedoeling is. Maar halverwege 2022 zou het dan toch zover moeten zijn. Dan kan ik in Zweden mijn zonne-auto gaan halen en er bijna gratis in gaan rijden. Ik zal u de komende maanden en jaren op de hoogte houden.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.