Corona zorgt voor veel minder vleesconsumptie, maar voor hoe lang?

De sluiting van de horeca in coronajaar 2020 leidde tot een relatief sterke afname van het eten van vlees. Consumenten kochten meer vlees in de supermarkt en bij de slager, maar dat compenseerde niet de daling bij de restaurants. Anne Hilhorst van actiegroep Wakker Dier, die onderzoek liet uitvoeren, concludeert: “Dit is het bewijs dat mensen minder vlees eten als het minder wordt aangeboden.”

Of het eten van vlees nu de restaurants weer open zijn weer flink gaat stijgen, is afwachten, zegt Hans Dagevos, consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit die het onderzoek uitvoerde. “Het kan ook een teken zijn dat er iets verandert aan de manier waarop mensen eten.”

Dagevos onderschrijft de stelling van Wakker Dier dat minder aanbod van vlees tot minder consumptie leidt. “Dat is al langer bekend. Aanbod creëert vraag. Dat zien we ook in de supermarkt: de manier waarop producten worden aangeboden leidt tot meer of minder verkoop.”

“Er is een beweging richting minder vlees eten”, zegt Dagevos. De verkoop van vleesvervangers in de supermarkt is beperkt, maar klimt wel degelijk. Het stijgende aanbod van bijvoorbeeld vegaburgers was vorig jaar ook van invloed op de daling van de vleesconsumptie, zij het lang niet zo sterk als de sluiting van de horeca, zegt Dagevos.

Vlees als traktatie

Het is de vraag of de daling van de vleesconsumptie dit jaar aanhoudt. “Koks zijn onmiskenbaar meer bezig met vegetarisch, maar op de menukaart is vlees nog dominant. Zo zijn de verhoudingen”, constateert Dagevos. “Verder wordt uit eten gaan nog geassocieerd met vlees eten. Vlees is nog steeds een soort traktatie.”

De consumptie van vlees zakte vorig jaar onder het niveau van 2005. Toen werden er voor het eerst cijfers verzameld en werd per hoofd van de bevolking 76,7 kilo vlees gegeten. Vorig jaar zakte de vleesconsumptie met 1,9 kilo per persoon naar 75,9 kilo. Wakker Dier vindt dat de vleesconsumptie verder omlaag moet. Dat is gezonder en beter voor het milieu.

Veerle Vriens van ProVeg, een organisatie die ijvert voor plantaardige voeding, wenst restaurants meer ‘creatieve inspiratie’ toe. “In de supermarkt lukt het duidelijk beter om vlees te minderen dan in de horeca.”

