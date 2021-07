Circuit Zandvoort bij rechtbank onder vuur om ‘flauwekulcijfers’ over milieuvervuiling

Autocoureur Max Verstappen gaat aan kop bij de strijd om het kampioenschap van de Formule 1. Maar als het aan een aantal natuur-en milieuorganisaties ligt, wordt zijn rit begin september op het Circuit Zandvoort geen zegetocht. Donderdag diende bij de bestuursrechter in Haarlem het beroep dat zij hebben aangetekend tegen vergunningen en ontheffingen die het circuit kreeg van de provincie Noord-Holland.

Een autorace in een natuurgebied is een gotspe, betogen de natuurorganisaties. Er komt veel te veel schadelijke stikstof in kwetsbare natuur terecht en beschermde diersoorten zoals de rugstreeppad en de zandhagedis verliezen hun leefgebied. De provincie Noord-Holland stelt daartegenover dat alles wat op het circuit gebeurt binnen de normen valt: “Er wordt steeds de suggestie gewekt dat het een Natura2000 gebied is, maar het is een circuit”, betoogt Hans Besselink, advocaat van het provinciebestuur.

Platschuiven en asfalteren

Een keur aan organisaties meldde zich donderdag bij de rechter. De Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, de Stichting Natuurbelang, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment proberen het circuit stil te leggen. Door het platschuiven en asfalteren van een deel van de duinen rond het circuit ondervinden de internationaal beschermde rugstreeppad en zandhagedis ernstige schade, betogen zij. Volgens Besselink was dat werk nodig om veilige tribunes te plaatsen. De provincie vindt het circuit, voor een deel eigendom van prins Bernhard, van ‘algemeen belang’.

Eerder kregen de organisaties bij de voorzieningenrechter nul op het rekest, maar er zijn nieuwe gegevens. Zij menen dat het circuit in oktober 2019 een vergunning van de provincie Noord-Holland kreeg op basis van onjuiste cijfers. Bij de aanvraag werd gebruik gemaakt van gegevens over de emissies van Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig. De natuurorganisaties komen met recentere cijfers uit Oostenrijk waaruit blijkt dat de emissies van raceauto’s zijn gestegen en niet zijn gedaald, zoals het circuit steeds naar voren brengt.

De ene auto is de andere niet

Tijdens de zitting donderdag bleek dat de provincie en het circuit niet precies weten hoe hoog de stikstofemissies zijn. Dat kan ook niet, is hun verweer, want de ene auto is de andere niet. Zij maken een schatting. In het algemeen worden motoren van auto’s schoner, zei Besselink namens de provincie. “De emissies zijn gedaald. Gedeputeerde Staten van de provincie vinden dit plausibel.”

Valentijn Wösten, raadsman van milieuorganisatie MOB, vindt dit ‘flauwekulcijfers’ en ziet de natuur in de Kennemerduinen verslechteren door de autoraces. “De cijfers die het circuit gebruikt zijn gruwelijk te laag. Hiervan slaan je hersens op tilt.” Moderne raceauto's rijden veel sneller dan in de jaren vijftig en zijn niet schoner, stelt MOB op basis van eigen berekeningen.

Langs de meetlat van de natuurbescherming

MOB won twee jaar geleden een geruchtmakende rechtszaak bij de Raad van State waarin de hoogste bestuursrechter bepaalde dat Nederland in strijd handelt met Europese habitatrichtlijn door te veel stikstofemissies toe te staan. Sindsdien liggen vergunningen nadrukkelijker langs de meetlat van de natuurbescherming.

MOB hoopt ook op succes in de zaak tegen het Circuit Zandvoort. Valentijn Wösten verzocht de rechter zo snel mogelijk uitspraak te doen zodat het circuit ‘de voorbereiding voor de Formule 1, 2 en 3 kan staken’. De rechtbank bepaalde de datum van de uitspraak op 12 augustus, drie weken voor de Formule 1-race.

