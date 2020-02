‘Cijfers Mesdag Zuivelfonds én die van RIVM kloppen niet’

Heeft het RIVM een rekenfout gemaakt, zoals het Mesdag Zuivelfonds beweert?

“Nee. Het Mesdag Zuivelfonds deed andere aannames over het stikstofprobleem dan het RIVM. Dan krijg je ook andere uitkomsten. Het RIVM berekende de landelijke stikstofneerslag, het fonds heeft die neerslag alleen gemeten in de 162 Natura2000-gebieden. Bovendien neemt het fonds de grote wateren mee, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. Het RIVM doet dat niet.”

Maar stikstof is toch juist een groot probleem in Natura2000 –gebieden?

“Als je alleen naar de Natura2000-gebieden kijkt, negeer je dat stikstof ook buiten die gebieden effect heeft. Stikstof komt niet alleen terecht in de natuur, maar ook op de weilanden van de boeren, op alle slootkanten, slootjes, houtwallen en bermen. Dat is deels de verklaring waarom in Nederland de diversiteit van insecten zoals dagvlinders in landbouwgebieden in dertig jaar is ingestort.”

Doordat het Mesdag Zuivelfonds in zijn berekening ook de grote wateren meeneemt, wordt het aandeel van de landbouw in de stikstofuitstoot kleiner.

“Stikstof komt niet alleen via de lucht in de grote wateren, maar ook via het oppervlaktewater zoals sloten en rivieren. Het fonds heeft in zijn conclusies alleen neerslag via de lucht meegenomen. Door de stikstofaanvoer via water weg te laten, onderschat het fonds het aandeel van de landbouw in de stikstofwaarden van de grote wateren.”

Is stikstof eigenlijk een probleem voor natuur onderwater?

“Het is een probleem als er te veel stikstof is! Stikstof is samen met fosfaat de belangrijkste voedingsstof in meren en zeeën. In de Noordzee, waar ook beschermde Natura2000-gebieden liggen, zien we al een tijdje dat de balans tussen die twee zoek is: er is een overschot aan stikstof. In meren leidt meer stikstof tot meer algenbloei en kunnen waterplanten minder goed groeien. En dát leidt weer tot verstoring van de voedselketen en minder biodiversiteit. De bijdrage van landbouw berekenen aan de stikstofbelasting van meren en zeeën is zeker nuttig, maar je moet het wel goed doen.”

Hoe zit het met stikstof die van over de grens gewaaid komt?

“Het RIVM heeft berekend dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot, en dat 32 procent afkomstig is uit het buitenland. Maar ga je kijken naar welke sectoren die 32 procent buitenlandse stikstof veroorzaken, dan kom je óók weer deels bij de landbouw uit. Als je dus kritisch kijkt naar de bijdrage van ‘de landbouw’ aan de stikstofbelasting van de Nederlandse natuur, dan kom je waarschijnlijk uit op meer dan die 46 procent van het RIVM. Het is in ieder geval niet veel minder zoals het Mesdag Zuivelfonds beweert.”

Het Mesdag Zuivelfonds heeft de conclusies van hun berekeningen vrijgegeven maar geen rapport gemaakt. Kunnen we de uitkomsten wel kritisch evalueren?



“Als je mee wilt doen aan een wetenschappelijke discussie, moet je je ook aan de spelregels van wetenschap houden. Eén van de spelregels is dat je je methoden en data als rapport of artikel publiceert. Als je dat niet doet, zoals het Mesdag ZuivelFonds, dan kunnen je resultaten niet wetenschappelijk gecheckt worden. Maar in zijn persconferentie heeft het fonds wel duidelijk gemaakt dat het voor de grote wateren alleen neerslag via de lucht heeft meegenomen. Dus daar kan ik mijn eigen kritiek in ieder geval op baseren.”

