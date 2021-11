China en VS: Een onverwachte afspraak door de chemie tussen klimaatgezanten

Gisteren kwamen de Verenigde Staten en China met een verrassende afspraak. Hoe is die tot stand gekomen?

De klimaatgezanten van beide landen, Xie Zhenhua en John Kerry, kennen elkaar al sinds de klimaattop van Parijs in 2015. Daar hebben ze samen belangrijk voorwerk voor gedaan. Dit een kwestie van twee personen die het goed met elkaar kunnen vinden. De twee grootmachten, China en de Verenigde Staten, hebben vaak tegengestelde belangen. Het is interessant te zien hoe de chemie tussen twee mensen werkt en dat hierdoor een stap vooruit kan worden gezet.

De twee landen hebben een overeenkomst gesloten waarin ze aangeven dat de komende tien jaar meer actie nodig is om beneden de anderhalve graad opwarming te blijven. Dit is opvallend, omdat China altijd vertelt dat het de komende jaren eerst wil pieken in uitstoot om vervolgens te dalen. De twee grootste vervuilers van de wereld beloven een gezamenlijke werkgroep op te richten om hun doel uit te werken, als een soort mini-klimaattop. Gezien de ambitieuze plannen en de geschiedenis van de twee klimaatgezanten, lijkt het er niet op dat dit symboolpolitiek is.

Er waren ook protesten in het centrale gebouw, de Scottish Exhibition Centre. Wat wilde die actievoerders duidelijk maken?

Fridays for Future, de jongerenbeweging die door Greta Thunberg is opgezet, was spontaan opgedoken in een van de belangrijkste hallen van de klimaattop. Ze stonden voor de hal waar de landen bijeen waren gekomen om te kijken wat de stand van zaken is. Met tientallen, zo niet honderden, scandeerden ze de leuzen die je rondom de klimaattop vaker hoort. “What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!” Verwijzend naar fossiele brandstoffen zongen ze vrolijk: “Keep it in the ground!” Ook vinden ze dat de fossiele industrie in het slotakkoord moet worden genoemd, in plaats van dat het wordt doodgezwegen. In plaats van te verzanden in de details van financiering en compensatie, verlangen zij heldere taal en duidelijk afgebakende actiepunten in dat slotakkoord.

Hoe krijg je alles mee wat er op de klimaattop gebeurt?

De klimaattop is enorm omvangrijk. In ongeveer veertig verschillende zalen wordt tegelijkertijd overlegd. Na sommige overleggen zijn er persconferenties, maar niet alle persconferenties worden aangekondigd. Veel van wat op de klimaattop gebeurt, staat niet op de agenda. Dat maakt verslag doen tot een puzzel. Gisteren zijn talloze kleine akkoorden gesloten die kranten niet halen: over luchtvaart, over scheepvaart of over schone personenauto’s. Voortdurend worden individuele en gezamenlijke fondsen opgericht; het is lastig om er een overzicht daarvan te krijgen. Zelfs als je met tien verslaggevers zou zijn, kom je, denk ik, ogen en oren te kort.

Waar wordt over gepraat nu de laatste dag nadert?

Vandaag is het de dag van de steden, regio’s en de bebouwde omgeving. Dat houdt in dat ministers en onderhandelingsteams praten over hoe steden duurzaam en vooral bestand tegen klimaatverandering kunnen worden. Achter de schermen staat het slotakkoord steeds nadrukkelijker op de agenda, met name de financiering, de compensatie voor armere landen en de beperking van CO2-uitstoot.

Lees ook:

De ambitieuze klimaatplannen stromen binnen. Is er in Glasgow sprake van een kopgroep van landen?

Landen herhaalden braaf hun goede intenties tijdens de eerste bijeenkomst van de ministers. Trouw-verslaggever Onno Havermans ziet buiten het officiële slotakkoord om steeds meer ambitieuze klimaatplannen ontstaan.