Chemielobby doorgedrongen tot binnen de Green Deal van Timmermans

De uitstoot van giftige stoffen terugbrengen naar nul is een van de doelen die klimaatcommissaris Frans Timmermans in zijn milieuplannen wil vastleggen. De zorgen over de verspreiding van gifstoffen in het milieu zijn groot en Europa speelt een cruciale rol bij de toelating voor gebruik in de landbouw en de industrie. Nieuwe regels en wetten moeten dat beter reguleren. Sinds 2006 is dat niet meer op zo’n grote schaal gebeurd.

Maar de chemische industrie geeft zich niet zomaar gewonnen, zo blijkt uit een concept-versie van de Chemicaliën Strategie voor Duurzaamheid die is gelekt naar de pers. Het document, waarover in Brussel nog zal worden onderhandeld voordat in oktober de eindversie naar buiten komt, is stevig bewerkt door ambtenaren van het directoraat generaal voor de interne markt, industrie en ondernemingen, zeg maar het Europese ministerie van economie en handel. Scherpe kantjes voor de industrie zijn geschrapt en diverse passages zijn vervangen door vagere formuleringen die de ernst van de uitstoot en het mengen van verschillende chemicaliën afzwakken.

Frans Timmermans kreeg eerder al kritiek op zijn waterstofstrategie. Beeld EPA

Opnieuw blijkt dus dat de Green Deal aanleiding geeft tot stevig touwtrekken. Vorige week kreeg Timmermans al fikse kritiek op zijn waterstofstrategie. Lobbywaakhond Corporate Europe Observatory vindtdat grote energiebedrijven daarop veel te veel invloed hebben gehad.

Het Europees Milieu Bureau (EEB), een federatie van bijna 150 milieuorganisaties in verschillende Europese landen, reageert furieus op het gelekte concept-rapport over de chemie, dat ze omschrijft als knip- en plakwerk. De Europese Commissie moet het document, dat oorspronkelijk is opgesteld door Timmermans’ milieudepartement , nog vaststellen, maar het EEB is bang voor de grote invloed van het machtige departement voor markt en industrie. Ze wijst erop dat sommige medewerkers die aan het rapport hebben gesleuteld een verleden in de chemische industrie hebben en nog steeds de belangen van hun voormalige werkgevers lijken te dienen.

De Europese lidstaten produceren samen 300 miljoen ton gevaarlijke chemicaliën per jaar, stelt het EEB. Als er niets gebeurt zal die productie in 2030 zijn verdubbeld en in 2060 zijn verviervoudigd. “De uitstoot van gifstoffen vormt een reëel gevaar voor mensen en voor de planeet”, zegt Tatiana Santos, chemicaliënexpert van het EEB. “Die miljoenen stoffen vergiftigen onze huizen en het milieu jaar in jaar uit. Kinderen worden geboren met meer giftige stoffen in hun bloed dan hun ouders. De Green Deal is de beste kans in tijden om dit proces te stoppen en de planeet te ontgiften.”

Lees ook:

‘Gaslobby beïnvloedt milieuplannen Timmermans. Hij is daar niet open over’

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans presenteert woensdag zijn waterstofstrategie. Een organisatie die lobby’s in de gaten houdt, vindt dat energiebedrijven zoals Shell en Vattenfall een te groot stempel op dat plan hebben gedrukt.

‘Industrie past jaarlijks miljoenen tonnen risicostoffen toe in producten’

Ondanks grote zorg over de risico’s worden enkele tientallen verdachte chemische stoffen binnen de EU nog steeds onbelemmerd toegepast in consumentenproducten. Lidstaten van de EU slagen er niet in om binnen een redelijke termijn beschermende maatregelen te nemen met het oog op de volksgezondheid.