Champignons krijgen een nieuwe verpakking; waarom het bekende blauwe bakje verdwijnt

Het oogt zo vanzelfsprekend: champignons die in de supermarkt liggen in een bakje van blauw plastic. Toch is dit een bakje met een verhaal, zegt directeur Mieke Verstappen van Verstappen Advanced Packaging. Het bakje dateert uit de jaren zeventig en werd ontwikkeld in het Limburgse Horst, op dat moment het epicentrum van de Nederlandse champignonteelt. “Het was belangrijk om van weinig materiaal zoveel mogelijk bakjes te kunnen maken. En in een blauw bakje leken de champignons witter en verser.” Maar die klassieke verpakking gaat verdwijnen.

Waarom moet het blauwe bakje weg?

“We willen de verpakking volledig verduurzamen en het is gemakkelijker om doorzichtige bakjes te recyclen dan gekleurde. Voordat het hergebruikt kan worden, moet het materiaal namelijk helder worden gemaakt. Daarom verdwijnt nu de blauwe kleur. Ook voor ons voelt dat vreemd.”

Kon u niet eerder een recyclebaar bakje maken?

“Mijn vader Jan heeft het champignonbakje eind jaren zeventig bedacht in het schuurtje van zijn schoonouders. In 1981 kwam het eerste bakje uit de machine. In de ogen van de consument is de verpakking misschien nooit veranderd, maar de ontwikkeling heeft niet stilgestaan. Het bakje bestaat al voor tachtig procent uit gerecyclede frisdrankflessen. De consument heeft dat nooit opgemerkt.”

Wat wordt er nu anders?

“De huidige bakjes bestaan voor 20 procent uit nieuw plastic. Dat is het laagje tussen het gerecyclede plastic en de champignon. Daardoor komen de champignons in het bakje nooit in aanraking met het hergebruikte plastic. Straks is dat wel zo. Daarom is het belangrijk dat het gerecyclede materiaal veilig is en aan de Europese wetgeving voldoet. Ook is het in onze fabriek nu heel belangrijk dat we de verschillende plastic materialen van elkaar gescheiden houden. Als we zeggen dat het bakje volledig uit hergebruikte frisdrankflessen bestaat, moeten we dat ook kunnen nakomen. Wij maken ook verpakkingen voor aardbeien en blauwe bessen. Ook die doosjes bestaan voor tachtig procent uit gerecyclede flessen. In de toekomst worden ook dat volledige gerecyclede verpakkingen. Hoeveel plastic dat scheelt per jaar, kan ik niet precies zeggen.”

Waarom zitten de champignons toch weer in een plastic bakje? Is een kartonnen doosje niet milieuvriendelijker?

“De champignon groeit in de verpakking nog een beetje door. Daarbij komt ook altijd vocht vrij. Als je een kartonnen verpakking wilt gebruiken, moet je daar dus ook een laagje plastic in doen, anders zou het materiaal zacht worden.”

Wanneer verdwijnt het blauwe bakje uit de supermarkt?

“Dat is nog niet precies duidelijk. Albert Heijn is nu de eerste. Wij leveren de bakjes ook aan andere supermarkten in binnen- en buitenland. Zolang zij nog niet op het alternatief overstappen, blijven wij de blauwe verpakkingen nog maken. Maar ik verwacht dat op termijn het blauwe bakje ook uit de andere supermarkten verdwijnt.”

