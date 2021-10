Cementsector belooft fors minder CO2-uitstoot, milieuorganisaties gematigd enthousiast

Binnen tien jaar willen cementbedrijven wereldwijd een kwart minder CO2 gaan uitstoten. Tussen 2030 en 2050 reduceren ze hun broeikasgas zelfs tot netto nul, belooft de koepel van cementbedrijven, Global Cement and Concrete Association (GCCA). Het is voor het eerst dat deze sector, goed voor ongeveer 8 procent van de mondiale CO2-emissies, een plan lanceert om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

De internationale milieuorganisatie Friends of the Earth, waaraan bijvoorbeeld Milieudefensie is gelieerd, vindt de plannen een stap in de juiste richting. Toch is de organisatie kritisch. Wat volgens de milieukoepel ontbreekt is een strategie om minder cement te gaan gebruiken. Zo zou het gebruik van hout in de bouw vaak beter zijn, omdat hout CO2 opslaat.

Helemaal CO2-vrij is niet mogelijk

De GCCA lanceert haar klimaatplan aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Glasgow, begin november. Landen moeten daar aanvullende afspraken maken om de opwarming van de aarde te beperken tot liefst 1,5 graden, zoals in 2015 in Parijs beloofd. Dat steeds meer landen CO2-uitstoot beprijzen maakt het voor cementbedrijven aantrekkelijk om zelf te verduurzamen.

De cementsector bestaat uit fabrieken die veel energie gebruiken en heeft een hoog intensief grondstoffengebruik. De branche denkt daar verandering in te kunnen brengen door over te stappen op schone energiebronnen en energiezuinige installaties. Helemaal CO2-vrij zullen de cementmakers nooit worden, maar de resterende rookpluimen uit de schoorsteen denken ze op te kunnen vangen en ondergronds op te slaan. Die techniek moet tussen 2030 en 2050 een derde van de beloofde CO2-vermindering voor zijn rekening nemen. Chinese cementfabrikanten zijn geen lid van GCCA. Toch committeert een deel van de Chinese cementfabrikanten zich aan de beloften.

Opvallend aan het plan is ook dat de cementfabrikanten geen gebruik willen maken van CO2-compensatie bij het halen van hun doel. Veel sectoren leunen daar wel op, bij hun streven om hun bijdrage aan de klimaatdoelen te gaan halen. Zij investeren geld in het planten of beschermen van bossen, om de klimaatschade van de rook uit hun schoorstenen weg te poetsen. Die aanpak is omstreden omdat het de CO2-uistoot niet bij de bron aanpakt en de werkelijke klimaatwinst van compensatie onzeker is.

