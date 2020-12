Carola Schouten over de nieuwe stikstofwet: ‘Deze wet is goed voor het land’

Een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 zou volgens u ‘te veel vragen’. Geldt dat niet nu dit het doel wordt voor 2035?

“Vijf jaar maakt wel verschil. Als kabinet hebben we het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM gevraagd om mogelijke stikstofmaatregelen door te rekenen. Dat konden zij niet verder doen dan tot 2030. Je weet bijvoorbeeld niet welke innovaties er in de tussentijd ontstaan. We hebben nu een doel geformuleerd voor 2035, namelijk 50 procent minder uitstoot, en in 2028 kijken we wat er nog nodig is om dat te bereiken. Dan weten we ook beter hoe de maatregelen die we nu invoeren zijn uitgepakt. En wat er bijvoorbeeld is bereikt dankzij het Klimaatakkoord. Maar ik vind het doel voor 2035 zeker ambitieus, een hele kluif.”

Er zijn duizenden boeren die onder de oude stikstofregels geen vergunning nodig hadden maar nu wel. Wat gaat u voor hen doen?

“We willen dat zij alsnog een vergunning krijgen. Inderdaad, daarvoor moet hun uitstoot eerst elders verminderen. Daar hebben we rekening mee gehouden bij de reductiemaatregelen die we gaan invoeren. Een deel van de uitstootreductie kennen we toe aan de boeren die nu geen vergunning hebben. Bijvoorbeeld een deel van de besparing die we bereiken door grote uitstoters uit te kopen. Deze piekbelasters zullen we gericht benaderen, dat was eerder nog niet de bedoeling.”

Ondertussen lopen er wel handhavingsverzoeken tegen deze boeren…

“We zijn druk doende hun situatie te legaliseren. Komende dinsdag komt het wetsvoorstel in stemming en als het wordt aangenomen, zijn deze boeren niet meer in overtreding.”

Wat bedoelt u met het ‘gericht’ benaderen van piekbelasters?

“Dat de provincies met deze grote uitstoters gaan koffiedrinken en de vraag stellen: hoe ziet u zelf de toekomst? En wat kunnen wij als overheid daarin voor u betekenen?”

Een boer die zich door de overheid laat uitkopen, mag straks elders zijn bedrijf voortzetten. Wat is dan de winst voor de natuur?

“In het wetsvoorstel stond aanvankelijk dat een uitgekochte boer nergens meer een veehouderij mag beginnen. Nooit meer. Onze indruk is dat deze bepaling vooral jonge boeren tegenhoudt om zich te laten uitkopen - wat alleen vrijwillig zal gebeuren. Zij willen best hun bedrijf verplaatsen als dat nu erg dicht bij een natuurgebied ligt, maar niet stoppen met boer zijn. Daarom maken we het mogelijk dat dit op een andere plek kan. Niet met een heel nieuwe veehouderij, maar door een bestaand boerenbedrijf over te nemen. Daarbij moet de uitstoot van dat overgenomen bedrijf verplicht omlaag, en ook mogen er niet meer dieren bijkomen dan er al zijn. De verhuizing van de uitgekochte boer mag niet zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot.”

Bent u opgelucht dat drie oppositiepartijen u nu steunen?

“Wat dit voor mijzelf betekent, vind ik niet zo belangrijk. Ik denk dat deze wet goed is voor het land. Nu verkeren agrarische gezinnen nog in onzekerheid of zij wel een legaal bedrijf hebben. We willen de bouw weer op gang brengen en de natuur verbeteren. Daar heb je deze wet voor nodig. De oppositiepartijen verdienen hiervoor een compliment.”

