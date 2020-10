Burgers meten veel vies water in sloten en grachten

Slootjes, grachten, plassen vennen en vijvers vormen de kraamkamer van veel waterleven, maar dat staat onder druk door vervuiling, blijkt uit het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’, dat deze zomer is gehouden. Slechts een op de vijf kleine wateren in Nederland is helder, plantrijk en vol leven, volgens de resultaten van 2600 deelnemers die met een meetkit op pad gingen. Meer dan de helft van de gemeten wateren is troebel en bedekt door kroos of algen, terwijl in een kwart tekenen van vervuiling zijn gezien.

En het is nog erger, meldt Natuur & Milieu, dat het onderzoek donderdag naar buiten bracht. Er zat te veel stikstof en fosfaat in driekwart van de watermonsters die het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) nam uit dezelfde plassen en sloten die de burgers hadden gemeten. NIOO-KNAW vond slechts 3 procent van de wateren schoon en 87 procent van slechte kwaliteit.

Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater, maar ze vallen buiten kwaliteitsmetingen voor de Kaderrichtlijn Water, die beoogt dat het water in heel Europa in 2027 schoon is. De vervuiling komt van mest, gewasbestrijdingsmiddelen, lozingen, riooloverstort en medicijnresten. Kroos, dat andere planten verstikt, gedijt goed op stikstof en fosfaat afkomstig van mest en riooloverstort.

Het burgeronderzoek is opgezet door Natuur & Milieu, ASN Bank, zeven waterschappen en hun overkoepelende unie. Er werden 14.830 meetkits verspreid, die deelnemers gedurende zeven weken in juni, juli en augustus op een zelfgekozen locatie konden gebruiken. Er kwamen ruim 2600 meetresultaten terug. NIOO-KNAW nam daarna monsters op 106 locaties die eerder door burgeronderzoekers waren gemeten.

