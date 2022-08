Broers Tammo en Jort halen drinkwater uit de Noordzee, met hulp van de zon

Zeewater filteren zodat je het kan drinken – ontzilting, heet het – heeft de naam duur en vervuilend te zijn. De broers Wildschut willen bewijzen dat het ook anders kan. Hun halve liters SEA Water zijn vanaf maandag voor 89 cent te koop bij de Albert Heijn.

Op de Zuidpier in IJmuiden staat een grote watertank op wielen. Ernaast een container met bovenop een schuine stellage die twaalf zonnepanelen draagt. Dit is het mobiele waterfabriekje van Tammo en Jort Wildschut. Ze maken hier drinkwater van zout water uit de Noordzee. Dat is nog niet zo bijzonder, de zuiveringstechniek van omgekeerde osmose wordt wereldwijd al tientallen jaren toegepast. Maar de broers doen het duurzaam: hun energiegebruik ligt lager en de energie komt van de zon.

Nee, het water uit de kraan willen ze niet vervangen, benadrukken de jonge (37 en 34 jaar) ondernemers. “Kraanwater is van topkwaliteit, daarmee willen we niet concurreren”, legt Tammo Wildschut uit. “Wij richten ons op de on-the-go consument. We willen een duurzaam alternatief bieden voor de bestaande watermerken in de winkels. Koop je een flesje water voor onderweg, kies dan voor water uit Nederland in plaats van uit de Alpen of ergens anders vanwaar het moet worden aangevoerd.”

Proefdraaien bij Albert Heijn

Pakjes van een halve liter liggen vanaf maandag onder de merknaam SEA Water in 261 winkels van Albert Heijn, voor 89 cent per stuk. “Wij vinden het innovatieve karakter van het bedrijf interessant”, zegt een woordvoerder van de supermarktketen. “Daarom bieden wij de mogelijkheid om het in eerste instantie in de grotere winkels aan te bieden. Als het succesvol is, kunnen we het in meer winkels in ons assortiment opnemen.”

De installatie van SEA Water kan 11.000 liter drinkwater per dag produceren, 22.000 pakjes dus. “Onze watertank heeft een inhoud van 26 kuub”, legt Tammo uit. “Om dat te maken moeten we 2,5 dag draaien. Als hij vol is, gaat ie naar de verpakker en beginnen wij aan de volgende. We kunnen dus een grotere voorraad produceren, bijvoorbeeld voor de winter als er minder zonuren zijn.”

Tammo Wildschut tapt water uit de installatie. Beeld Olaf Kraak

In landen als Israël en Dubai wordt de techniek van ontzilting al veel langer toegepast, maar nog zelden met behulp van schone energie. “Ons doel is bewustwording”, zegt Tammo. “Er zit een stigma op ontzilting, dat het duur is en vervuilend. Wij willen het verhaal vertellen dat het ook duurzaam kan. We pretenderen geen oplossing te zijn voor het wereldwijde drinkwaterprobleem, maar we willen wel laten zien dat ontzilting helpt.”

Vizier op Europese kustgebieden

Het fabriekje staat nu op op de kop van de jachthaven Seaport Marina. De broers krijgen er geregeld aanloop van wandelaars en botenbezitters, die nieuwsgierig zijn naar wat ze doen. Uit een tapkraantje in de zeecontainer kunnen ze hun water laten proeven. Maar de installatie kan op allerlei plaatsen draaien, zegt broer Jort. “Zeezout en bacteriën gaan met de reststroom terug in zee. Omdat we lokaal werken met kleine hoeveelheden heeft dat geen negatieve impact. We zijn twee jaar bezig geweest met het vergunningentraject. Omdat Nederland zo’n strenge drinkwaterwetgeving heeft, is dit de beste proeftuin. Als het hier kan, kan het overal.”

Inmiddels zijn de broers Wildschut in enkele gemeenten in Italië en Spanje bezig met het verkrijgen van een vergunning. “Ons doel is om in alle Europese kustgebieden actief te zijn”, zegt Jort. "We hebben al veel aanvragen uit het buitenland, maar we willen eerst goed kijken of het werkt”, vult Tammo aan. “We hebben gelukkig goede adviseurs. Het commercieel model moet kloppen, en daarin ligt voor ons de nadruk op duurzaamheid.”

Nu de pakjes daadwerkelijk in de winkel liggen, is het eerste doel bereikt. “Dan is er wel een risico om weg te dromen", zegt Jort. “Albert Heijn is Champions League. Als je er ligt, dan moet je daar wel blijven liggen. In elk land moet je weer opnieuw naar de markt, maar je hoopt dat het helpt dat zo'n grote supermarkt ons SEA Water verkoopt. Dat bijvoorbeeld een gemeente in Portugal makkelijker zegt: wij hebben wel een plek voor jullie.”

