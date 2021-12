Brabantse sokkenboer Eric Roosen (56) redt de miljoenen eenzame sokken van verbrandingsoven

Het was aan het begin van de allereerste coronalockdown toen de Brabantse sokkenboer Eric Roosen (56) het gevoel kreeg dat er iets helemaal mis was met de textielindustrie waar hij al 25 jaar in werkte. Daar stond-ie dan, in zijn magazijn in het bosrijke Oisterwijk. Tot aan het tien meter hoge plafond gevuld met dozen sokken.

Hij had die laten produceren, maar door de winkelsluiting gingen ze voorlopig nergens naartoe. Zijn fabrikanten in Turkije, Portugal en China zaten met hetzelfde probleem. Terwijl tijdens die eerste lockdown ook duidelijk werd dat mensen prima overleefden zonder elke week nieuwe sokken te kopen.

Normaal gesproken verkoopt Roosen tien miljoen sokken per jaar. Zijn tjokvolle magazijn maakte hem opnieuw bewust van één van de grootste problemen in de textielindustrie: overproductie. Van alle kleren die wereldwijd geproduceerd worden, vindt mogelijk tot de 30 procent nooit een koper. Dat is althans het getal dat rondzingt in duurzame mode-kringen.

Roosen ziet dat sokken als ‘low-profile’-textielproduct nog vaker dan andere kledingstukken in de verbrandingsoven belanden, of via een recyclecentrum bijvoorbeeld de vulling van een bank worden. “Ik heb die misstanden in mijn eigen industrie jarenlang aangezien”, zegt Roosen, “en dacht: wat kunnen we daaraan doen?”

Anderhalf jaar later denken Roosen en de drie andere Brabantse initiatiefnemers van Sock by Sock dat ze de oplossing gevonden hebben. Die bergen overgeproduceerde sokken waar bijna niets mis mee is, die willen zij met liefde overnemen. En vervolgens in setjes van vijf gaan verkopen aan mensen die duurzamer willen leven. Let wel: vijf losse sokken, niet vijf paar sokken.

De klant moet dus wel verschillende sokken naast elkaar dragen. Maar dat is precies waar hun duurzame revolutie mee moet beginnen, vinden de initiatiefnemers. Want in hun ideale wereld gaat iedereen de verweesde sokken die ze thuis hebben gewoon naast elkaar dragen, in plaats van nieuwe kopen. “Het is misschien raar voor een sokkenverkoper om te zeggen, maar het liefst verkoop ik zo min mogelijk sokken.”

Roosen is dan ook niet zomaar een sokkenverkoper. Naast de sokken die hij al jaren laat maken voor merken als Albert Heijn, Gaastra en ANWB, richtte hij zijn eigen merk, Healthy Sea Socks, op. Die sokken zijn deels gemaakt van visnetten en een deel van de verkoopopbrengst gaat naar het schoonmaken van de oceaan.

De sokkenvisionair, met een zachtaardige uitstraling en twinkelende ogen, huist in een groen kantoorpand in Oisterwijk, met een dak vol planten, een warmtepomp, zonnepanelen en een bijentuin. Roosen won de Oisterwijkse ‘Groene Eekhoorn’-prijs, nadat hij als protest een berk plantte op een nieuw aan te leggen parkeerterrein en daarmee het terrein fundamenteel groener wist te maken.

En toen hij vier jaar geleden Prins Carnaval was, besloot hij de traditie volledig om te gooien en minder hiërarchisch te maken. Hij weigerde zijn scepter, wilde geen veren op zijn hoed en besloot de Prinsenwagen voor de carnavalsoptocht thuis te laten. In plaats daarvan liep hij langs het publiek en gaf elke Oisterwijker daar een hand. “Hij is iemand die systemen in twijfel durft te trekken”, zegt mede-Sock by Sock-initiator Martijn Lavoir (41). “Iemand die het daadwerkelijk anders durft te doen.”

Te kritische consumenten

Het klinkt kafkaësk: dat tegen de 30 procent van de geproduceerde sokken nooit bij consumenten terechtkomt, maar in verbrandingsovens en recyclecentra verdwijnt. Maar de reden daarvoor, benadrukt Roosen, zijn wij zelf.

“Wat me heel erg tegenstaat aan de textielindustrie, is dat er héél veel wordt geproduceerd omdat wij als consumenten héél kritisch zijn. Er mag geen draadje loszitten aan een trui. En als zo’n draadje wel loszit, dan komt hij niet bij de consument. Terwijl ‘ie verder voor 99 procent goed is.” De kledingindustrie en vooral de fastfashionindustrie zijn slaaf van het consumentengedrag, voegt Lavoir toe, die zich als Brabantse marketingman alleen nog maar wil inzetten voor projecten met een groene impact.

Op dit moment liggen miljoenen eenzame sokken in magazijnen verspreid over de wereld. Ze zijn van topkwaliteit, maar de kleur is net iets anders uitgevallen, ze zijn iets korter dan bedacht of hebben een ander verwaarloosbaar mankement. “Het is absurd dat er zoveel goede kleren in de verbrandingsoven of shredder belanden. En dat wij dat als consumenten normaal zijn gaan vinden. Dat willen wij veranderen.”

Liever geen sokken verbranden

Vorige week lanceerde Sock by Sock – een woordspeling op stapje voor stapje – een kickstartercampagne. Het doel: de eerste vijfhonderd bestellingen binnenhalen, en daarmee vijfduizend euro om de eerste vijfentwintighonderd losse sokken op te sturen. De initiatiefnemers zetten hun initiatief bewust vanuit de klanten op, in plaats van vanuit Roosens grote sokkenbedrijf, om zo te peilen hoe hun idee aanslaat. Contacten uit de sokkenbranche zouden al enthousiast reageren. “De fabrieken in Portugal en Turkije zeggen: ik wil de sokken niet verbranden en liever samenwerken met jullie, om een movement te beginnen.”

Lavoir en Roosen noemen Sock by Sock tijdens het interview herhaaldelijk een movement en geen product. De sokken zijn maar het begin, benadrukken ze. “Hoe ik het voor me zie”, legt Lavoir uit, “is dat je op kantoor komt met twee andere sokken. Een collega vraagt: hoezo draag je twee verschillende sokken? En jij zegt: zo haal je er meer kilometers uit, omdat je zelf minder sokken weggooit. En er is een groter probleem: dat van overproductie in de sokkenindustrie. In de hele kledingindustrie.”

Slimme handel?

Maar zoals bij elk initiatief dat een product maakt van iets dat anders weggegooid wordt, rijst ook de vraag of dit niet gewoon een slimme handel is. Sokkenfabrikanten slijten relatief goedkoop hun restladingen aan het Brabantse gezelschap, en zij verkopen die vervolgens voor tien euro per vijf losse sokken, die niet eens bij elkaar passen. Zijn zij dan geen lachende derde die een goudmijn gevonden denken te hebben?

Lavoir en Roosen zien dit zelf ook als uitdaging: dat hun intenties in twijfel kunnen worden getrokken. Maar ze benadrukken dat ze het niet voor het geld doen. “Die tien euro lijkt veel”, zegt Roosen. “Je kan in sommige winkels immers tien paar voor tien euro kopen. Maar dit zijn de hoogst denkbare kwaliteit sokken.”

Ze zouden de stapeltjes ook voor 1 euro kunnen verkopen, vult Lavoir aan. “Maar wij willen met dit bedrag laten zien dat dit geen kleding is zonder waarde, zoals de industrie en consumenten er nu nog wel naar kijken.” Ze willen klanten met de prijs juist aan het denken zetten. “Want als het één euro is, denk je: dat is geinig, ik koop zo’n stapeltje van vijf sokken als cadeautje, en vervolgens belanden ze alsnog in de prullenbak.”

Idealisme boven commerciële drive

De vier initiatiefnemers van Sock by Sock benadrukken hun doel: de overproductie van kleding tegengaan. Alsnog gebruiken is dan beter dan hoogwaardig recyclen, vinden zij, aangezien dat extra energie kost. Roosen: “En het hoofddoel is om mensen in te laten zien dat ze niet continu méér, méér, méér kleding nodig hebben.”

De vier zijn onder meer geïnspireerd door het kledingmerk Patagonia, dat klanten waarschuwt wanneer ze online een nieuwe jas willen kopen: weet je zeker dat je dit product nieuw wil kopen, en niet tweedehands? “Dan gaat je idealisme boven je commerciële drive”, zegt Lavoir. “Dat is bij ons ook zo.”

Roosen durft zelfs een stap verder te gaan. Want als hij het Sock by Sock-ideaal doortrekt en mensen hun eigen verloren sokken vaker gaan dragen, of zelfs volledig overstappen naar overgeproduceerde sokken die nu de verbrandingsoven ingaan, dan kan dat zijn reguliere sokkenbedrijf de nek omdraaien. Het bedrijf dat hij al 25 jaar met zijn vrouw runt. Het bedrijf dat hij nu juist met veel moeite probeert te transformeren om volledig over te stappen naar de duurzame visnetsokken, met zo min mogelijk overproductie. Wat als dat allemaal onder gaat omdat consumenten straks helemaal geen nieuwe sokken meer willen?

“Meer dan als ondernemer”, antwoordt Roosen daar op serieuze toon op, “zie ik mezelf als inspirational teacher.” Liever dan zijn eigen bedrijfje in stand houden, legt hij uit, zou hij de hele industrie veranderen, mocht dat binnen zijn beperkte mogelijkheden lukken. “De kledingindustrie en kledingconsumptie kan niet als business as usual blijven doorrollen. Als het ons lukt om deze beweging echt van de grond te krijgen, tegen overproductie, dan mag dit bedrijf van mij oplossen. Dan is het eindresultaat groter dan mijn sokkenbedrijf of de persoon Eric Roosen.”

Twee verschillende sokken voor de Alzheimerstichting De Alzheimerstichting verkoopt al langer paren van twee verschillende sokken, als symbool voor de verwarring bij mensen met alzheimer of dementie. Wie de sokken koopt, steunt de stichting. Inspirerend voor Roosen en Lavoir, omdat het toont dat mensen bereid zijn om hun aangeleerde sokkendraagetiquete los te laten voor een groter goed. “Maar we blijven ook kritisch, want in dat geval worden er toch weer sokken geproduceerd, en vindt er dus ook weer overproductie plaats.”

