Brabant wil een kerncentrale, ‘want zonnepanelen en windmolens nemen te veel ruimte in’

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant laten hun ambitie voor eigen kernenergie niet los. “Met moeten er met een positieve blik naar gaan kijken”, zei gedeputeerde Eric de Bie (Forum voor Democratie, Energie) donderdag in een persconferentie. De bestuurder wil met onderzoeksinstellingen en bedrijven samen ‘stap voor stap’ toewerken naar de productie en het gebruik van kernenergie, een CO 2 -arme techniek, binnen Brabant na 2030.

Een kerncentrale in Brabant is de komende tien jaar onrealistisch. Op verzoek van het provinciaal bestuur bracht kenniscentrum TNO in kaart wat er mogelijk is met nucleaire energie in de provincie. Voorlopig nagenoeg niets, is de uitkomst. Brabant behoort niet tot de locaties waar een vergunning aangevraagd kan worden voor een kerncentrale. Alleen Zeeland, de Rotterdamse Maasvlakte en de Groningse Eemshaven komen daarvoor eventueel in aanmerking, zo ligt in landelijke wetgeving verankerd. Bovendien kent kernenergie grote onzekerheden, aldus TNO.

Zeker het futuristische type kerncentrales waar GS in Brabant op hopen, kleinere energiecentrales die geen uranium maar schonere splijtstof zoals thorium gebruiken, lijkt nog zeker twintig jaar buiten bereik, aldus TNO. “We moeten er open naar kijken”, volhardt De Bie. Hij wil het gesprek aangaan met het Rijk, om te onderzoeken of er binnen Brabant locaties zijn waar een nog te ontwikkelen kerncentrale in de toekomst gebouwd zou kunnen worden. Omdat de techniek duurder is en lijkt te blijven dan wind- en zonne-energie, wil de coalitie – naast Forum: VVD, CDA en lokale politici – ook weten of het Rijk subsidie wil geven aan de ‘vierde generatie’ kerncentrales, de verzamelnaam voor futuristische kerncentrales, die kleiner, schoner en veiliger zouden worden.

Wind en zon goedkoper

Wind en zonne-energie zijn nu al realiseerbaar. Die technieken lijken – nu én in de toekomst – goedkoper, aldus TNO. Windturbines en zonneparken kunnen sneller grootschalig bijdragen aan het halen van de Nederlandse klimaatdoelen in 2030. Brabant moet – net als alle regio’s – de CO 2 -uitstoot helpen halveren. Bovendien zijn wind- en zonnestroom duurzaam, terwijl kernenergie, een bron van nucleair afval, niet als duurzaam geldt. Ten onrechte, aldus De Bie. Hij bepleit het – onder milieuorganisaties omstreden – idee dat kernenergie bij overheden moet meetellen als duurzaam.

Tegenover de bouw van veel windmolens en zonneparken staan GS in Brabant kritisch. “Ze leggen beslag op de ruimte, dat is een urgent probleem”, aldus De Bie. Dat geeft volgens hem aanleiding om zowel bij Rijk, Provinciale Staten als Brabantse burgers draagvlak te zoeken. Alleen door nu met onderzoek te mikken op kernenergie bestaat volgens het provinciebestuur de kans dat er na 2030 daadwerkelijk iets van terechtkomt. Het expertisecentrum voor nucleaire energie, betrokken bij het TNO-advies, beaamt dat.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het bekijken van de mogelijkheden van nieuwe kerncentrales in Nederland. Het demissionaire kabinet houdt een consultatie in de energiesector, om te kijken welk bedrijf eventueel interesse heeft. Tot dusver is er geen animo, vanwege de hoge kosten, het ontbreken van subsidie en grote onzekerheden over de bouw en haalbaarheid. Brabant wil voorlopig best buitenlandse kernenergie inkopen. Administratief is dat al zó lastig, dat de provincie daar niet te veel hoop op moet vestigen, aldus TNO.

