Boyan Slats zeebezem veegt niet alleen plastic, maar ook zeedieren op

De drijvende zeebezem van Boyan Slat vangt op vrij grote schaal drijvende diertjes die in de bovenste laag van oceaanwater leven. Dat heeft nu nog weinig effect omdat zijn project nog in de experimentele fase zit. Maar het wordt een bedreiging voor het zeeleven als de Ocean Cleanup gaat opschalen, zegt Rebecca Helm, die als biologe verbonden is aan de universiteit in Asheville in de Amerikaanse staat North-Carolina.

Helm uitte begin dit jaar al kritiek op de aanpak van Slat. Na het bekijken van nieuwe foto’s van rommel die met het drijvende systeem uit het water zijn gehaald, concludeert de biologe dat er tussen het plastic nogal wat ‘neuston’ zit, de verzamelnaam voor drijvende dieren die zich laten meevoeren door oceaanstromingen. Het gaat dan om kwallen en andere weekdieren, kreeftachtigen, kleine insecten en jonge vis. Het zijn dieren die door vissen, vogels, maar ook door zeeschildpadden worden gegeten.

In de rode crikels zitten volgens Helm zeediertjes in de veegarm van Boyan Slat:

Earlier this year I warned that @TheOceanCleanup would catch and kill floating marine life. This week they announced they're collecting plastic, and their picture shows HUNDREDS of floating animals trapped with plastic (red circles).



We need to talk about this. https://t.co/7WF1PkWHE3 pic.twitter.com/KLPwBsskvE Open Ocean Exploration

Slat laat via woordvoerder Eline Weltevreede weten dat er inderdaad ‘enkele neuston’ - poliepen (Velella) en zeeslakken (Janthina) vooral - zijn aangetroffen in het veegsysteem. Sommigen werden gevonden op de drijvende troep die uit de oceaan werd gevist, wat er volgens Weltevreede op wijst dat de diertjes mogelijk al aan het afval vast zaten voordat ze in de bezemarm werden gevangen. Volgens haar komen de bijvangsten overeen met wat werd voorspeld bij een milieu-effectbeoordeling die vooraf is gemaakt. “Hoewel we er niet blij mee zijn, zijn we niet verrast door de waarnemingen. We verwachten nog steeds dat de impact minimaal blijft.”

Rebecca Helm is er niet gerust op. “Ik heb de milieu-effectbeoordeling van de Ocean Cleanup gelezen en gesproken met de wetenschapper die dat document heeft opgesteld. Ik ben er zeker van dat zij vooraf niet de risico’s voor neuston hebben meegenomen. Zodra zij opschalen en honderden van dit soort objecten in zee gaan plaatsen, zal dit gevolgen hebben. Ze zullen dan miljoenen dieren vangen.”

Er is nog weinig bekend over het gedrag van grote plakken neuston die op zee drijven. Volgens Helm ligt de vangarm van de Ocean Cleanup precies op een plek waar die neuston-eilanden ontstaan. Ze wijst erop dat er één bijzondere soort drijvende zeenaaktslak (Glaucus atlanticus) is die alleen wordt gevonden op plaatsen in de oceaan waar ook grote hoeveelheden plastic soep drijven.

Weltevreede meldt dat de Ocean Cleanup onafgebroken de werking van het systeem volgt. “Het is nog in ontwikkeling. We blijven de technologie en het ontwerp verbeteren. Doel blijft om de vangst aan plastic te maximaliseren en de bijvangst te minimaliseren. Maar wat ook opvalt is dat wij veel zeedieren hebben gezien die op één of andere manier al vast zaten aan drijvend plastic.”

