Boyan Slat vangt nu plastic uit rivieren, met de ‘Interceptor’

The Ocean Cleanup, het bedrijf van de jonge Nederlandse uitvinder Boyan Slat, wil ‘de afvalkraan dichtdraaien’. De duizend meest vervuilende rivieren ter wereld moeten daartoe binnen vijf jaar worden voorzien van een speciaal ontworpen afvanginstallatie, de volledig automatische ‘Interceptor'.

“Wij willen niet de vuilnisman zijn van de wereld”, zei Slat zaterdagavond tijdens het evenement in de Rotterdamse haven waar zijn bedrijf de Interceptor presenteerde. “Want de oceanen, waar alle plastic uiteindelijk naar toe spoelt, lijden.” The Ocean Cleanup heeft als missie om met een mobiele zeebezem zoveel mogelijk plastic uit de oceanen te halen. Een missie van vallen en opstaan, die Slat onverminderd doorzet. “Maar dat is slechts een deel van de oplossing: we moeten de kraan van alle plastic afval dichtdraaien.” En omdat tachtig procent van alle plastic in zee afkomstig is van duizend rivieren, zo wijst onderzoek van Slat en zijn team uit, wil hij daar het plastic afvangen.

Een probleem van de hele wereld

Nu gebeurt dat al her en der in de wereld. Maar te weinig en met systemen die niet universeel inzetbaar zijn, meent de uitvinder. “Het wordt dus niet opgeschaald. Plastic afval is bovendien geen lokaal probleem maar een probleem van de hele wereld.” Daarom heeft The Ocean Cleanup de afgelopen jaren in stilte een speciale afvalboot ontworpen, die wel universeel inzetbaar is. Het voertuig kan, mits goed gepositioneerd in de stroming van een rivier, 50.000 kilo plastic per dag uit het water vissen, belooft Slat. “En weet je wat: het gebeurt nu al. In de meest vervuilende rivier van Indonesië, bij Jakarta, maar ook in Maleisië en binnenkort ook in de Mekong rivier in Vietnam.” Daar liggen de Interceptors één tot en met drie, nummer vier was in Rotterdam afgemeerd voor de lancering.

Slat demonstreerde de werking van de Interceptor, formaat bescheiden binnenvaartschip, met honderden plastic eendjes, die inderdaad keurig werden opgevangen in een van de speciale afvalbakken van het schip. “Dit systeem werkt dankzij de zonnecollectoren op het dak 100 procent op zonne-energie, dag en nacht. Zelfs in Rotterdam werkt het.” De boot kan volledig automatisch opereren en zal, zodra de containers vol zijn, een berichtje naar wal sturen, waarin het vraagt om geleegd te kunnen worden. “De capaciteit is 50 kubieke meter. Voor wie moeite heeft om te bedenken hoeveel dat precies is, denk aan de kubus van Rubik. En daar dan 271.000 stuks van.”

De drijvende afvanginstallatie heeft de diepgang en de stabiliteit van een catamaran, aldus de uitvinder, maar is zo sterk als een tank – dankzij zes centimeter dik staal. “De installatie is, bij goed onderhoud, ontworpen om langer dan twintig jaar operationeel te zijn.” Ook moet het voertuig grote drijvende objecten zoals bomen kunnen trotseren – mede dankzij een stootzone die gemaakt is van plastic dat The Ocean Cleanup uit de zee heeft gevist. Over de kosten van de afvalinstallatie laat Slat zich niet uit. “Maar plastic in zee schaadt de natuur, bedreigt het toerisme en de visserij en Deloitte heeft berekend dat dit altijd goedkoper is. ‘To do or not to do’, dat is niet langer meer de vraag.”

