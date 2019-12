Bouwend Nederland: Het kabinet denkt te lichtzinnig over natuurherstel

Bouwend Nederland wil dat het kabinet jaarlijks een miljard extra investeert in het herstellen van kwetsbare natuurgebieden. De brancheorganisatie voor bouwbedrijven hoopt zo te voorkomen dat er binnenkort weer een stikstof- of andere milieucrisis dreigt. Met de aangekondigde spoedmaatregelen helpt het kabinet de lamgeslagen bedrijvigheid weliswaar even op gang, maar als er onvoldoende oog is voor de natuur liggen al die werkzaamheden over een paar jaar weer stil, vrezen de bouwers.

“We moeten geen pleisters plakken of de vinger in de dijk stoppen”, zegt stikstofdeskundige en lobbyist Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland. “Laten we nu eindelijk eens werken aan het verzwaren van die dijk.” Verwoerd wijst op het advies van de Raad van State. Nog geen week geleden noemde dat adviesorgaan de spoedmaatregelen van het kabinet om de bouwbedrijven op gang te helpen ‘aanvaardbaar om het acute probleem op te lossen’. Maar, zei de Raad van State ook, ‘op de langere termijn is het niet houdbaar’.

Verwoerd ziet al maanden toe hoe toekomstige werkzaamheden van bedrijven opdrogen. Hij legde zijn oor te luisteren bij natuurorganisaties om van hen te horen hoe een tweede stikstofdebacle te voorkomen valt. Als het kabinet zeven tot tien jaar lang één miljard extra steekt in het opkalefateren van de nu gekwelde natuurgebieden, dan zullen die ‘spectaculair herstellen’, kreeg Verwoerd van vereniging Natuurmonumenten te horen.

Vertrouwenscrisis

Volgens Kirsten Haanraads van Natuurmonumenten zit dat spectaculaire herstel hem in het robuuster ­maken van de Nederlandse natuur. Ze wijst op een oud plan: het aaneenrijgen van verschillende natuurgebieden, de zogeheten ecologische hoofdstructuur. Komt een bepaalde bloemsoort in het ene gebied niet meer tot bloei, dan kan deze via de verbinding ‘vluchten’ naar een andere plek. Volgens Haanraads een “win-win-winsituatie” voor kabinet, natuur en ondernemers. Want hoe meer de natuur kan hebben, hoe meer er economisch mogelijk is.

Toch trok het kabinet een paar jaar terug de stekker uit datzelfde plan. Of het nu wel gaat lukken durft Verwoerd niet te zeggen. Het CDA heeft er in ieder geval wel oren naar. “En die partij zit in de coalitie.” Dan stelliger: “Het kabinet moet nu laten zien dat het menens is. Naast een stikstofcrisis speelt hier ook een vertrouwenscrisis. Bij de ondernemers die niet weten waar ze aan toe zijn, maar ook bij de natuurorganisaties. Het kabinet heeft natuurorganisaties een knauw toegediend toen het een streep zette door het weerbaarder maken van natuurgebieden. En nu gaat datzelfde kabinet misschien snijden in die beschermde Natura 2000-gebieden. Je moet serieuze keuzes maken, zodat je bij het volgende stofje niet weer hard op de noodrem moet trappen.”

Verwoerd denkt dat die 1 miljard extra per jaar er is. Hij wijst op het begrotingsoverschot en op wat in Haagse kringen het fonds van Wopke (Hoekstra, minister van financiën) is gaan heten: een investeringsfonds van het kabinet. Doen bouwers het in de tussentijd ook wat rustiger aan om de natuur te laten herstellen? “De bouw zorgt maar voor 0,6 procent van de stikstofuitstoot. We bouwen al aardgasloos. En de auto’s van bewoners die daarnaartoe rijden worden ook al schoner.”

