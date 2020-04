Boswachter Ruben Vermeer is een blij man: de kamsalamander overleefde een virus en enorme droogte

Vermeer is de afgelopen dagen gaan kijken in de poelen op De Sprengenberg, leefgebied van de kamsalamander. Hij telde er tien. Vorig jaar waren het er elf. “Ze zijn er dus nog, een enorme verrassing en een opluchting.” Want 2019 was extreem droog, veel poelen kwamen droog te staan en dat zijn de plekken waar salamanders zich voortplanten.

Extra kwetsbare populatie

Door de droogte trokken kikkers en salamanders naar een diepere poel, waardoor het daar te vol werd en prompt het ranavirus de kop opstak met sterfte als gevolg. “Ik heb er tientallen dode kikkers langs de oevers gevonden”, aldus Vermeer. Hij vreesde dat de uitbraak de nekslag was voor de kamsalamander, een vrij geïsoleerde en dus extra kwetsbare populatie. Maar ze zijn er dus nog.

Kamsalamanders op De Sprengenberg. Beeld Ruben Vermeer

Niettemin gaat het in heel Europa niet goed met deze salamander. In Nederland komt het diertje nog op verschillende plekken voor in Zeeland en op hogere zandgronden in Drenthe en Brabant, maar ze worden steeds schaarser. En dan wil je je eigen kleine populatie graag beschermen.

Maar voor een gezonde populatie heb je minstens honderd dieren nodig. Dus is Natuurmonumenten op de Sallandse Heuvelrug bezig met plannen om de situatie te verbeteren. De poelen zijn twee jaar geleden uitgegraven en vergroot om aan de kamsalamander meer voortplantingsplekken te bieden. “Het is een traject van lange adem. We willen ook voorkomen dat de poelen droogvallen.” Dat kan door bij droog weer water aan te voeren, maar dat mag geen ‘gebiedsvreemd’ water zijn. Salamanders zijn nogal kieskeurig. Het water moet niet te zuur en niet te voedselrijk zijn.

