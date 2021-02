Bospaden worden verhard met plastic bouwafval

Voor de aanleg van wandelpaden in de natuur wordt soms afval uit de bouw gebruikt met plastic erin. Stukjes pvc-buis, elektriciteitsdraad en pluggen belanden zo in het landschap. Ook Staatsbosbeheer gebruikt het zogenoemde recyclinggranulaat, verpulverd bouwpuin, om paden mee te verharden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek dat Pointer (KRO-NCRV) maandagavond uitzendt. Wettelijk mag een fractie van het verhardingsmateriaal voor wandelpaden, maximaal 1 procent, bestaan uit vervuilde stromen zoals plastic, metaal of rubber. In de praktijk worden relatief grove stukjes kunststof gevonden. Dit kan gaan rondzwerven en uiteindelijk losweken tot microplastics, die de bodem vervuilen.

Dat Staatsbosbeheer voor vervuild materiaal kiest, is vooral een kostenkwestie, blijkt uit een opgetekende verklaring. “Ik denk dat binnen de budgetten die we hebben dit op dit moment de beste oplossing is”, zegt boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer over de keuze voor recyclinggranulaat voor het versterken van recreatiepaden. Schonere grondstoffen zoals grind en split zijn duurder. De keuze voor goedkoper recyclinggranulaat baart milieubeschermers en deskundigen zorgen.

Gifstoffen in plastic

“Dit soort materiaal hoort niet in de openbare ruimte”, zegt Otto Friebel, directeur van branchevereniging Recycling Breken en Sorteren. Hij vergelijkt de plastic deeltjes met zwerfafval, dat verontreiniging geeft. De Wageningse hoogleraar Violette Geissen waarschuwt voor de gifstoffen in plastic, die via wandelpaden in de bodem terecht kunnen komen. Actiegroep Plastic Soup Foundation roept op tot regels die plasticvuil in wandelpaden verbieden. Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven beloofde onderzoek naar microplastics in het milieu.

Staatsbosbeheer stopt vooralsnog niet met gebruik van recyclinggranulaat, maar pleit wel voor beter toezicht op de vervuilende stromen in recyclinggranulaat.

