Bonje in de bouw tussen hout, beton en staal. ‘Achterhaalde normen zitten verduurzaming in de weg’

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum is een van de ondertekenaars van het manifest om de berekeningen voor natuurlijke materialen in de bouw aan te passen. Het bedrijf kreeg de Koning Willem I-prijs omdat het met duurzame bouwmethoden vooroploopt in de sector. Onlangs is een stuk grond aangeschaft om lisdodden te verbouwen om in huizen te verwerken, vertelt Wietse de Vries, die zich met innovatie en duurzaamheid bezighoudt bij het bedrijf.

“Wij zijn als bouwbedrijf al enkele jaren hard bezig met de energietransitie en circulair bouwen. De huidige normering voor gebruik van materialen is achterhaald; die zit vast in lobby-activiteiten, daar botsen we al lang tegenaan. Een gebouw wordt zo goed als de normering voorschrijft en die is laag, daar gaat geen stimulans van uit, die houdt de gevestigde orde in stand. Wij en andere bouwbedrijven kunnen allang veel beter bouwen op een manier die veel meer CO 2 bespaart. We hebben het manifest getekend omdat we op zoek zijn naar een eerlijke beoordeling van materialen als hout. Dat extra zetje is nodig om de markt verder te krijgen, om de vraag naar houtbouw en andere natuurlijke materialen te verhogen.”

“Hierachter is onze fabriek waar we elementen in houtskeletbouw maken. Dat doen we al industrieel, we hebben er robots voor aangeschaft. De frames zijn voor 92 procent circulair. Nu zijn ze nog gevuld met cellulose, papierpulp, voor de isolatie. Later willen we ze vullen met lisdodde. Daarvoor hebben we voor de kerst tien hectare grond in de buurt aangekocht. Daar worden lisdodden op geplant. Per oogst moeten we daar circa honderd huizen mee kunnen isoleren. Die teelt is ook goed voor het klimaat. Het waterpeil op de veengrond hier kan dan omhoog, zodat die meer CO 2 kan vasthouden. Het is nog maar een klein stukje grond, dat zou op veel grotere schaal moeten gebeuren. Hiermee willen we iets aanjagen. Teelt van zulke gewassen biedt daarnaast ook perspectief voor boeren. Je kunt lisdodde ook in plaatmateriaal toepassen, hennepteelt voor de bouw is ook in opmars, net als bamboe.”