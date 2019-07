‘Bomen mogen nooit het vuur op’, vinden de kinderen die protesteren tegen een houtcentrale in Diemen

Tegenstanders van een houtcentrale in Diemen voelen zich gesterkt door het stikstofarrest van de Raad van State. Vandaag lieten de kinderen van zich horen. Morgen vergadert de raad.

Zo’n honderd kinderen lopen over een groen paadje tussen de Amsterdamse wijk IJburg en de naastgelegen gemeente Diemen. “Wat willen wij?”, roept Cain (12) door een megafoon. “Schone lucht!”, schreeuwen de kinderen.

Ze demonstreren tegen de biomassacentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen in Diemen. Er zijn kinderen van alle leeftijden, van baby’s in kinderwagens tot tieners met zelfgeschilderde protestborden. Een enkeling legt de mars af per step of fiets.

Met een knuffeleenhoorntje in haar hand huppelt de vierjarige (‘vier en een half!’) Zeina mee naar Diemen. Ze hoorde op school over de mars en wilde meedoen, zegt moeder Natascha Gaasman (37). “Je ziet dat kinderen bewuster bezig zijn met het milieu dan wij vroeger”, zegt ze.

‘Volwassenen zijn te langzaam’

Volgens milieuorganisaties is de productie van biomassa niet zo duurzaam als energiebedrijven doen voorkomen en vermindert fijnstof de luchtkwaliteit in de buurt.

Toen de 12-jarige Cain dit thuis en op school hoorde, besloot hij dat er een protest moest komen: de Kindermars. “De jeugd is de toekomst”, zegt hij.

Hoe volwassenen omgaan met duurzaamheid? “Slecht”, zegt Cain volmondig. “Te langzaam. De plannen gaan allemaal over tien, twaalf jaar, maar die tijd hebben we niet meer.” Met een megafoon in zijn hand leidt hij de sliert kinderen naar de huidige elektriciteitscentrale in Diemen. Ze lopen tussen hoog gras, paarse distels en brandnetels. Een groep schapen rent weg als de kinderen naderen.

Zijn al die kinderen zelf zo bewust bezig met het milieu of zijn het de ouders die hun kinderen hiervoor inzetten? De 7-jarige May Lin loopt naast haar vader Christiaan Noordhof (36), die haar broertje op zijn schouders draagt. May Lin mocht zelf kiezen, zegt hij, turnen of demonstreren. “Ik kan altijd nog turnen”, motiveert May Lin haar keuze.

Gemor onder de kinderen

Ook de 11-jarige kinderburgemeester van Diemen Nilaya vindt duurzaamheid belangrijk. Aan haar ambtsketting hangt een klein bad­eendje. Ze vindt dat volwassenen geen goed voorbeeld geven als het gaat om het milieu. “Ze denken dat kinderen geen goede antwoorden hebben, maar zien niet dat wij juist een nieuw perspectief bieden”, aldus Nilaya.

Bij de centrale gaat Cain in gesprek met Bart Dehue, programmamanager duurzame warmte bij Nuon Vattenfall. Wanneer Dehue de voordelen van biomassa opnoemt, klinkt er gemor onder de kinderen. “Biomassa is niet duurzaam!”, roept een meisje in een oranje voetbalshirt. Dat Nuon een strookje aarde op het terrein met rood-wit lint heeft afgezet waar de kinderen hun boompjes kunnen planten, stelt haar niet erg tevreden.

Zeina heeft haar knuffeleenhoorn inmiddels aan haar moeder gegeven en eet chocoladesnoepjes uit een doosje. “Bomen mogen nooit het vuur op”, zegt ze langzaam. Ze draait wat heen en weer en denkt na. “Maar je mag ze wel water geven.”

In een biomassacentrale worden houtsnippers verbrand en omgezet in groene elektriciteit en warmte. Beeld anp

Biocentrale onzeker door stikstofbesluit

De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover is twijfel ontstaan als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde natuurgebieden.

De gemeenteraad van Diemen praat donderdag over het lot van de houtgestookte oven, die 120 megawatt energie kan produceren voor het warmtenet van Amsterdam en Almere. De energiecentrale zal stikstof uitstoten en moet daarvoor toestemming hebben. Alle papieren zijn in orde, stelt een woordvoerder van Vattenfall, de Zweedse eigenaar van Nuon. Het bedrijf vroeg geen natuurvergunning met PAS-toets aan, ondanks het naastgelegen Naardermeer. Stikstofuitstoot van de nieuwe houtcentrale zou mogen onder een oude vergunning van een gascentrale op dezelfde locatie, die minder gaat draaien.

Maar volgens milieugroep MOB, die de PAS-rechtszaak won, rekent Vattenfall zich ten onrechte rijk. In een brief aan de gemeenteraad zet Johan Vollenbroek van MOB uiteen waarom de centrale er niet meer kan komen na het stikstofarrest. Hij rept van een ‘sjoemelvergunning’, omdat de houtcentrale meer stikstof zou uitstoten dan papieren van de gascentrale toestaan. Juridisch zou de bouw van de biomassacentrale onhoudbaar zijn. Volgens MOB is dat zo nodig verder aan te vechten bij de rechter.

Het is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUNH) die moet toetsen of de vergunning voor de biomassacentrale goed is. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerder. Vattenfall heeft geen vergunning op basis van het PAS, maar gebruikte voor de vergunning wel het bijbehorende rekenmodel ‘Aerius’. Mogelijk zet het stikstofbesluit daar ook een streep doorheen.

